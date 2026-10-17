Công viên Võ Thị Sáu: Từ những bất cập đến kỳ vọng đổi mới

Công viên Võ Thị Sáu được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô có quy mô hơn 26ha, với tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng. Qua thời gian khai thác, công viên từng được kỳ vọng trở thành không gian vui chơi, rèn luyện thể chất và sinh hoạt cộng đồng của người dân khu vực phía Nam thành phố.

Tuy nhiên, quá trình quản lý, sử dụng tại đây đã bộc lộ nhiều bất cập, ảnh hưởng đến cảnh quan và mục tiêu phát triển không gian công cộng.

Theo phương án đang được lấy ý kiến, khu vực nghiên cứu dự án có diện tích hơn 26ha, trong khi diện tích lập điều chỉnh quy hoạch hiện nay khoảng 22,45ha. Việc rà soát, điều chỉnh ranh giới được xem là bước quan trọng nhằm tạo cơ sở tổ chức lại không gian công viên, phù hợp hơn với hiện trạng và yêu cầu phát triển đô thị.

Đáng chú ý, cụm dân cư phía Đông hồ Thanh Nhàn (thuộc khu vực tổ dân phố 4A, 4B của phường Thanh Nhàn trước đây), nay là tổ 16 (phường Bạch Mai) đã được đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch dự kiến. Việc này được kỳ vọng tháo gỡ những vướng mắc kéo dài cho hàng trăm hộ dân, đồng thời giúp việc điều chỉnh quy hoạch công viên khả thi hơn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Thực tế, trong quá trình quản lý và sử dụng, một số công trình như sân bóng đá, sân tennis, cơ sở dịch vụ và bãi đỗ xe từng tồn tại tình trạng vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất công viên. Những bất cập này đặt ra yêu cầu phải rà soát tổng thể, xử lý các vi phạm và xác lập định hướng sử dụng đất rõ ràng, bảo đảm quỹ đất dành cho không gian xanh, hoạt động cộng đồng được khai thác đúng mục đích.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, phường Bạch Mai tập trung xử lý các vi phạm, đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch nhằm khắc phục những tồn tại kéo dài. Việc tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư là bước cần thiết để tiếp nhận ý kiến thực tiễn, hoàn thiện phương án trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Theo định hướng đề xuất, Công viên Võ Thị Sáu sẽ phát triển thành tổ hợp văn hóa, giải trí và thể dục thể thao, với khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, khu đền thờ bà Chúa Hồ, hệ thống cây xanh, dịch vụ, bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện và mạng lưới giao thông nội khu.

Các đơn vị tư vấn đề xuất tổ chức các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn trên mặt hồ, trong đó có trình diễn nhạc nước, ánh sáng nghệ thuật trước khu vực sân khấu ngoài trời và bắn pháo hoa nghệ thuật vào những dịp lễ lớn.

Nếu được hiện thực hóa, những ý tưởng này có thể góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa và tăng sức hấp dẫn cho công viên.

Từ hiện trạng còn nhiều bất cập, việc điều chỉnh quy hoạch Công viên Võ Thị Sáu mở ra cơ hội tổ chức lại không gian theo hướng đồng bộ, hiện đại và phục vụ cộng đồng tốt hơn. Hiệu quả của quá trình này sẽ phụ thuộc vào tính khả thi của đồ án, việc xử lý dứt điểm các tồn tại và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa phát triển công viên với quyền lợi chính đáng của người dân.