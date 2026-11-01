Công viên Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn
ĐNCT - Nằm trong khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, Công viên Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ có diện tích 8.965m², là nơi ghi danh hơn 2.800 liệt sĩ và 601 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Công trình được khởi công vào tháng 10/2025 và hoàn thành vào tháng 9/2026 với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, công trình còn là biểu tượng kết tinh từ tâm huyết của chính quyền, ước nguyện của thân nhân liệt sĩ cùng tấm lòng tri ân của nhân dân địa phương.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cong-vien-tuong-niem-anh-hung-liet-si-ngu-hanh-son-3357069.html