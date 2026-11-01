Công viên Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

Công trình được khởi công vào tháng 10/2025 và hoàn thành vào tháng 9/2026 với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, công trình còn là biểu tượng kết tinh từ tâm huyết của chính quyền, ước nguyện của thân nhân liệt sĩ cùng tấm lòng tri ân của nhân dân địa phương.

Cổng chính công viên trên đường Phạm Hữu Nhật nổi bật với hàng cột đá chạm khắc tinh xảo.

Nhà tưởng niệm trung tâm mang nét kiến trúc truyền thống với mái cong và ngói đỏ.

Gian chính bên trong nhà tưởng niệm trang nghiêm thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai bên là bia thờ các liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Khu vực bia ghi danh các liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Bia đá tóm lược những trang sử hào hùng của mảnh đất Ngũ Hành Sơn qua các thời kỳ kháng chiến.

Các tác phẩm điêu khắc tiêu biểu của nghệ nhân làng đá mỹ nghệ Non Nước tô điểm cho cảnh quan khuôn viên.

Đầm sen quanh nhà bia rực rỡ khoe sắc, tạo không gian thanh tịnh cho khu tưởng niệm.

Tháp chuông và nhà bia tưởng niệm tọa lạc trang trọng phía trước nhà tưởng niệm.