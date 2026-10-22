Công viên Thủ Lệ trước cuộc chuyển mình thành vườn thú sinh thái

Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) được xây dựng từ giai đoạn 1975 - 1976, là điểm tham quan quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Sau gần nửa thế kỷ hoạt động, nơi đây vẫn giữ được những khoảng cây xanh, mặt nước rộng lớn nhưng nhiều chuồng thú, hàng rào và công trình phụ trợ đã cũ, xuống cấp.

Hiện UBND phường Giảng Võ đang lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500, với đề xuất mở khoảng 70% diện tích phục vụ cộng đồng, 30% còn lại dành cho khu nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày động vật theo hướng sinh thái, bán tự nhiên. Thời hạn tiếp nhận ý kiến trước ngày 8/11/2026.

Công viên Thủ Lệ, điểm vui chơi quen thuộc của người dân Hà Nội, trước đề xuất cải tạo tổng thể. Ảnh: Tuấn Anh

Một khu vui chơi trong công viên căng biển thông báo giải phóng mặt bằng, hạn chế khách ra vào. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách tại Công viên Thủ Lệ. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực nuôi voi ngoài trời. Ảnh: Tuấn Anh

Một số chuồng nuôi thú dữ được treo biển cảnh báo an toàn. Ảnh: Tuấn Anh

Khu nuôi mèo rừng được bao quanh bởi hệ thống lưới thép và vách kính. Ảnh: Tuấn Anh

Ảnh: Tuấn Anh

Một công trình nuôi động vật với hệ thống song sắt, hàng rào bao quanh. Ảnh: Tuấn Anh

Không gian mặt nước và cây xanh hồ Thủ Lệ dự kiến nằm trong khu vực mở phục vụ cộng đồng. Ảnh: Tuấn Anh

Theo định hướng quy hoạch, khoảng 70% diện tích công viên được đề xuất trở thành không gian mở, kết nối hồ nước, cây xanh và các khu sinh hoạt cộng đồng. Khu nuôi động vật còn lại sẽ được tổ chức theo mô hình sinh thái, hướng tới cải thiện môi trường sống của động vật và trải nghiệm tham quan. Đây hiện là phương án đang lấy ý kiến, chưa phải diện mạo đã được phê duyệt triển khai.