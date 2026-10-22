Công viên Thủ Lệ trước cuộc chuyển mình thành vườn thú sinh thái
Sau gần 50 năm, Công viên Thủ Lệ đứng trước đề xuất cải tạo, mở rộng không gian công cộng và thay đổi mô hình nuôi thú.
Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) được xây dựng từ giai đoạn 1975 - 1976, là điểm tham quan quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Sau gần nửa thế kỷ hoạt động, nơi đây vẫn giữ được những khoảng cây xanh, mặt nước rộng lớn nhưng nhiều chuồng thú, hàng rào và công trình phụ trợ đã cũ, xuống cấp.
Hiện UBND phường Giảng Võ đang lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500, với đề xuất mở khoảng 70% diện tích phục vụ cộng đồng, 30% còn lại dành cho khu nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày động vật theo hướng sinh thái, bán tự nhiên. Thời hạn tiếp nhận ý kiến trước ngày 8/11/2026.
Theo định hướng quy hoạch, khoảng 70% diện tích công viên được đề xuất trở thành không gian mở, kết nối hồ nước, cây xanh và các khu sinh hoạt cộng đồng. Khu nuôi động vật còn lại sẽ được tổ chức theo mô hình sinh thái, hướng tới cải thiện môi trường sống của động vật và trải nghiệm tham quan. Đây hiện là phương án đang lấy ý kiến, chưa phải diện mạo đã được phê duyệt triển khai.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cong-vien-thu-le-truoc-cuoc-chuyen-minh-thanh-vuon-thu-sinh-thai-169261022145456509.htm