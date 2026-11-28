Nằm trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, được bao bọc bởi bốn tuyến phố lớn là Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn và Đại Cồ Việt, Công viên Thống Nhất từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một công viên cây xanh đơn thuần. Với diện tích lên tới hơn 50 hecta, trong đó hồ Bảy Mẫu chiếm gần một nửa diện tích, nơi đây được ví như "lá phổi xanh" khổng lồ, điều hòa khí hậu và mang lại khoảng thở trong lành cho khu vực trung tâm thành phố.

Cổng vào Công viên Thống Nhất phía mặt đường Đại Cồ Việt

Dấu ấn lịch sử từ khát vọng thống nhất đất nước

Không phải ngẫu nhiên mà công viên mang cái tên đầy tự hào: Thống Nhất. Lịch sử hình thành của công viên gắn liền với một giai đoạn hào hùng của dân tộc. Vào năm 1958, trong bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền Nam - Bắc, Đảng và Nhà nước đã chủ trương cải tạo khu vực bãi rác và đầm lầy hoang hóa quanh hồ Bảy Mẫu thành công viên làm nơi vui chơi, giải trí cho người dân Thủ đô.

Hồ Bảy Mẫu nằm ở trung tâm Công viên Thống Nhất

Công trình được khởi công xây dựng với sự đóng góp công sức của hàng nghìn cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên và nhân dân Hà Nội. Đến năm 1961, công viên chính thức khánh thành và mang tên Thống Nhất với khát vọng cháy bỏng về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn thể người dân Việt Nam.

Trải qua gần bảy thập kỷ, giá trị lịch sử và tinh thần của công trình vẫn vẹn nguyên. Đặc biệt, vào cuối năm 2022, thành phố Hà Nội đã triển khai chủ trương hạ rào, mở cửa không gian công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông, kết nối trực tiếp với không gian đi bộ khu vực này. Quyết định mang tính bước ngoặt này đã đưa công viên trở thành một không gian công cộng mở, gần gũi và thân thiện hơn bao giờ hết với người dân và du khách.

Bức tranh thiên nhiên bốn mùa giao hòa

Bước chân vào Công viên Thống Nhất, sự ồn ào, khói bụi của phố thị dường như lùi lại phía sau cánh cổng, nhường chỗ cho một thế giới hoàn toàn khác: tĩnh tại, mát lành và tràn đầy sức sống.

Con đường rợp bóng cây bên trong công viên

Điểm nhấn trung tâm của bức tranh phong cảnh nơi đây chính là hồ Bảy Mẫu rộng lớn. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và những rặng liễu rủ thướt tha ven bờ. Giữa lòng hồ nổi lên hai hòn đảo nhỏ xanh mướt là đảo Thống Nhất và đảo Hòa Bình, được nối với bờ bằng những cây cầu duyên dáng, tạo nên nét chấm phá sơn thủy hữu tình hiếm có giữa lòng đô thị.

Tháp VTC phản chiếu xuống hồ Bảy Mẫu

Hai cây cầu bắc qua hai bên bờ hồ Bảy Mẫu

Hệ thực vật tại Công viên Thống Nhất vô cùng phong phú với rất nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm. Những hàng xà cừ, phượng vĩ, bằng lăng, si, đa tỏa bóng mát rượi quanh năm, đan xen với những thảm cỏ xanh mướt và các vườn hoa được cắt tỉa công phu. Mỗi mùa trong năm, công viên lại khoác lên mình một tấm áo mới nhờ được trồng nhiều loài hoa rực rỡ sắc màu.

Những bông hoa Mào Gà rực rỡ được trồng ở Công viên Thống Nhất

Nhịp sống đa sắc màu của người Hà Nội

Nếu cảnh quan thiên nhiên là vẻ ngoài thì hoạt động của con người chính là linh hồn làm nên sức sống bền bỉ cho Công viên Thống Nhất. Từ tinh mơ cho đến tối muộn, nơi đây luôn rộn ràng những nhịp sinh hoạt cộng đồng đầy năng lượng.

Người dân Hà Nội tập thể dục nâng cao sức khỏe vào buổi chiều tại Công viên Thống Nhất

Dưới những tán cây cổ thụ hay quanh đường dạo ven hồ, từng nhóm người tập luyện thể thao như đi dạo, chạy bộ, chơi cầu lông, đá cầu hay đạp xe. Điều này tạo nên một bầu không khí rèn luyện sức khỏe sôi nổi, văn minh. Dọc theo bờ hồ, vài người dân kiên nhẫn ngồi câu cá, lặng lẽ ngắm mặt nước gợn sóng lăn tăn giữa khung cảnh bình yên hiếm có giữa lòng đô thị. Đối với nhiều người Hà Nội, việc hít thở bầu không khí trong lành ở Công viên Thống Nhất đã trở thành một thói quen, một điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Người dân đi bộ vòng quanh Công viên Thống Nhất

Hai bạn sinh viên tập đánh cầu lông tại công viên

Ông lão kiên nhẫn ngồi bên bờ hồ câu cá

Vào các ngày trong tuần lẫn những dịp cuối tuần, công viên như một không gian giải trí, thư giãn lý tưởng cho mọi lứa tuổi. Các gia đình thường cùng nhau đến công viên vui chơi sau giờ tan tầm hoặc vào các dịp cuối tuần, trẻ nhỏ nô đùa, đạp xe hoặc thích thú với các khu trò chơi như nhà gương, tàu lượn, đạp vịt trên hồ. Nhiều người dân, từ những bạn trẻ đến những người cao tuổi, tìm đến đây để đọc sách, chụp ảnh kỷ niệm hay đơn giản là tìm một góc ghế đá để trò chuyện với bạn bè, người thân, nghỉ ngơi, thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên.

Học sinh đến công viên đạp xe sau giờ tan trường

Khu vui chơi bên trong Công viên Thống Nhất

Các chị em mặc áo dài chụp ảnh bên bờ hồ

Người dân ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá, tận hưởng không khí trong lành và dành thời gian bên cạnh những người họ quý mến

Kể từ khi hạ rào khu vực phố Trần Nhân Tông, công viên càng trở nên nhộn nhịp hơn với hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội ẩm thực, hội sách và các hoạt động biểu diễn được tổ chức thường xuyên. Đồng thời, đây là cũng là địa điểm bắn pháo hoa đón năm mới, thu hút nhiều người dân Hà Nội mỗi dịp đầu năm. Sự giao thoa giữa nét trầm mặc của một công viên lịch sử với hơi thở trẻ trung của các hoạt động văn hóa đương đại đã mang lại cho Công viên Thống Nhất một diện mạo mới mẻ, năng động nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trầm lắng, thanh tao đặc trưng của Thủ đô.

Giữ gìn và phát huy giá trị di sản xanh

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, diện tích cây xanh, hồ nước ngày càng trở nên quý giá. Công viên Thống Nhất không chỉ là điểm đến vui chơi, rèn luyện sức khỏe mà còn là biểu tượng cho nỗ lực bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của Thủ đô.

Việc tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng cảnh quan đi đôi với nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh của mỗi người dân khi đến tham quan chính là cách thiết thực nhất để "lá phổi xanh" này mãi trường tồn. Công viên Thống Nhất hôm nay và mai sau vẫn sẽ mãi là khoảng trời bình yên, nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ và nuôi dưỡng tình yêu Hà Nội trong lòng mỗi người.