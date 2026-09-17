Công viên Thế giới Bắc Kinh 'vỡ trận' vì miễn phí vé vào cửa

Nửa giờ trước lúc mở cửa, dòng người đã xếp hàng dài bên ngoài cổng vào Công viên. Ảnh minh hoạ: AI

Dù chiến lược mới mang lại nguồn thu phụ trợ bùng nổ và kích cầu kinh tế khu vực, làn sóng du khách đổ về quá đông cũng đang đặt ra bài toán khắt khe về năng lực vận hành và chất lượng dịch vụ đối với ban quản lý.

Mở cửa từ hơn 30 năm trước, Công viên Thế giới Bắc Kinh, nơi thu nhỏ các công trình kiến trúc biểu tượng như tháp Eiffel, Kim tự tháp hay đền Taj Mahal... từng là điểm đến hàng đầu của thủ đô.

Song, trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường và hạ tầng dần xuống cấp, danh thắng này đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng vận hành kéo dài.

Trước đây, với giá vé 100 Nhân dân tệ (khoảng 350.000 VNĐ), công viên rơi vào cảnh thưa thớt khách ngay cả khi tổ chức các lễ hội văn hóa hay biểu diễn nghệ thuật. Trong cả tháng 6, toàn bộ khu danh thắng chỉ đón 13.000 lượt khách.

Trước thực trạng đó, ban quản lý công viên đã đưa ra quyết định táo bạo: từ bỏ doanh thu cố định từ vé vào cửa để chuyển sang mô hình "vào cửa miễn phí cùng với tiêu dùng trải nghiệm bên trong".

Chính sách này chính thức được áp dụng từ ngày 12.7 và đã lập tức tạo nên cú hích lớn với lượng khách tăng trưởng mạnh. Ngay trong tháng đầu tiên thực hiện (12.7 – 10.8), công viên đã đón hơn 1,23 triệu lượt khách.

Vào các ngày cao điểm mùa hè, lượng khách chạm mốc 60.000 lượt/ngày, cao gấp gần 5 lần tổng lượng khách của cả tháng 6 trước đó.

Chính nhờ vào lượng khách tăng vọt, tổng doanh thu trong tháng đầu tiên vượt 8,72 triệu Nhân dân tệ, tăng khoảng 666% so với cùng kỳ.

Trước đây, tiền bán vé chiếm 80% tổng doanh thu. Sau khi mở cửa miễn phí, doanh thu từ các dịch vụ phụ trợ tăng hơn 60%.

Trong đó, mảng ẩm thực chiếm tới 40% chi tiêu của du khách; các dịch vụ giải trí gia đình, xe điện di chuyển và bán lẻ quà lưu niệm tăng từ 30% đến 50%.

Lượng du khách đông đảo đã lan tỏa sức nóng sang các khu vực lân cận. Doanh thu của trung tâm thương mại đối diện công viên tăng 20%, trong khi lượng đặt phòng homestay xung quanh ghi nhận mức tăng trưởng theo tháng lần lượt là 29% và 65%.

Trước thành công vượt kỳ vọng, ban quản lý công viên quyết định gia hạn chương trình miễn phí vé, vốn dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 thì nay kéo dài cho đến hết ngày 31.12.

Tuy nhiên, dù mang lại con số doanh thu ấn tượng, việc đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày đã khiến hạ tầng của Công viên Thế giới rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Nửa giờ trước lúc mở cửa, dòng người đã xếp hàng dài bên ngoài cổng vào. Nhiều du khách phản ánh tình trạng phải xếp hàng lâu tại các điểm tham quan nổi tiếng, khu vực ăn uống, bãi đỗ xe cho đến các khu vệ sinh công cộng.

Ông Fan Ronglai, Chủ tịch Công viên Thế giới Bắc Kinh thừa nhận thời gian đầu triển khai miễn phí vé, lượng khách tăng vượt dự kiến, khiến công viên chưa kịp chuẩn bị đầy đủ. Tình trạng xếp hàng dài và chờ lâu tại các điểm tham quan, nhà hàng và bãi đỗ xe đã được du khách phản ánh.

Để ứng phó, chính quyền quận Phong Đài đã thành lập một tổ công tác liên ngành nhằm điều phối và lập kế hoạch tổng thể. Các bãi đỗ xe xung quanh được phối hợp để bổ sung khu vực đỗ xe miễn phí trong thời gian giới hạn.

Công viên cũng triển khai hệ thống đặt chỗ bằng tên thật vào các ngày cuối tuần và kỳ nghỉ lễ nhằm kiểm soát lượng khách.

Việc gia hạn miễn phí vé đến ngày 31.12 buộc Công viên Thế giới Bắc Kinh phải tập trung giải quyết bài toán nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân du khách.

Theo chuyên gia Lin Huanjie, Giám đốc Viện Nghiên cứu Công viên Giải trí Trung Quốc, chính sách mở cửa miễn phí chỉ là công cụ thu hút ban đầu. Yếu tố quyết định sự phát triển bền vững vẫn nằm ở việc nâng cấp hạ tầng cơ bản, nội dung trải nghiệm, mức độ thoải mái của môi trường và việc công viên có đủ hoạt động hấp dẫn để giữ chân du khách tiếp tục ở lại hay không.