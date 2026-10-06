Công viên Safari Ba Vì sắp được xây dựng có gì?

Ảnh minh hoạ

Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì (Hà Nội).

Trước đó, ngày 3/10, Đảng ủy UBND thành phố có Tờ trình số 821-TTr/ĐU về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô 10/10/2026.

Thành ủy Hà Nội lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, nhất là đối với người dân trong khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Phối cảnh dự án

Chiều qua (5/9), thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2026, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thị Thu Hằng cho biết thành phố nhận được hồ sơ đề xuất dự án và đã đăng trên website của Sở.

Sau đề xuất, căn cứ Luật Thủ đô và Nghị quyết 45 của HĐND thành phố Hà Nội đã thành lập hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ dự án nhóm A.

Trong quá trình thẩm định, hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát quy mô đầu tư trên cơ sở hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đánh giá kỹ tác động đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến đời sống, sinh kế của người dân, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Qua rà soát sơ bộ, quy mô dự án Safari Ba Vì được xác định khoảng 300ha. Tuy nhiên quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ được xác định trên cơ sở quy hoạch được duyệt.

Theo đề xuất ban đầu, dự án có diện tích đất nghiên cứu khoảng 580,74ha, được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích khoảng 251,06ha và giai đoạn 2 khoảng 329,67ha.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự án dự kiến có khả năng đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 1.500 tỷ đồng là vốn góp của nhà đầu tư và 8.500 tỷ đồng vốn huy động.

Tổng diện tích xây dựng tối đa tại dự án khoảng 72,8 ha, mật độ thực tế 13% với công trình cao 1-5 tầng theo từng khu chức năng. Phần lớn diện tích dự án (hơn 446 ha) được bố trí làm công viên chuyên đề, cây xanh cảnh quan, mặt nước...

Giai đoạn 1 (2026-2028), dự án có thể đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp dự kiến nâng gấp đôi công suất phục vụ lên 10 triệu khách mỗi năm.

Hiện nay, Hà Nội chưa có dự án hay khu du lịch nào phát triển mô hình vườn thú bán hoang dã. Trên cả nước, mô hình safari đã được triển khai tại một số dự án của Tập đoàn Vingroup, như tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng), Nam Hội An (Đà Nẵng) và Phú Quốc (An Giang).

Xã Ba Vì nằm ở phía tây bắc Hà Nội, giáp tỉnh Phú Thọ. Sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 81 km², với dân số trên 26.650 người. Sở hữu địa hình đa dạng, Ba Vì hội tụ nhiều dạng cảnh quan tự nhiên như núi, rừng, thác, suối, sông và hồ. Đây cũng là địa phương có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, tiêu biểu như Vườn Quốc gia Ba Vì, Khoang Xanh – Suối Tiên, Ao Vua...