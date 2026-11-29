Những ngày cuối tháng 11, không khí thi công tại Công viên phường Yên Bái diễn ra khẩn trương. Máy xúc, máy lu, xe vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục. Các nhóm công nhân được bố trí theo tổ, triển khai nhiều hạng mục cùng lúc: san nền, đào đắp, kè hồ, làm đường nội bộ, chỉnh trang cảnh quan...

Dự án công viên phường Yên Bái đang được các nhà thầu thi công nỗ lực tăng ca kíp đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục.

Theo các nhà thầu, yêu cầu tiến độ lần này khá cao. Vì vậy, thay vì thi công tuần tự từng hạng mục, các đơn vị tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời theo phương án cuốn chiếu, tận dụng tối đa thời gian, điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Phùng Cao Bình, Công ty TNHH Linh Huy Hoàng (Hà Nội) cho biết, đơn vị duy trì khoảng 30 - 35 lao động trên công trường, chia thành 3 tổ thi công cùng hàng chục xe máy móc để đáp ứng yêu cầu đã cam kết với chủ đầu tư. “Chúng tôi sẽ làm tăng ca buổi tối, tranh thủ thời tiết nắng ráo đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục, quyết tâm hoàn thành tiến độ trước thời hạn”, ông Bình nói.

Để đáp ứng tiến độ, công nhân được bố trí theo từng nhóm, thi công từng hạng mục.

Khởi công ngày 21/9/2026, Công viên phường Yên Bái có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian công cộng và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Ngay sau khởi công, nhà thầu đã bố trí tối đa nhân lực cùng phương tiện thiết bị thi công. Đến nay, khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Trong đó, hạng mục đổ bê tông và lát đá Cubic đường dạo đã thực hiện khoảng 1.100 m² trên tổng số 4.537 m², đạt khoảng 20%.

Theo chủ đầu tư, sau khi hoàn thành những hạng mục có thời gian thi công kéo dài như phá dỡ, san nền, kè, dầm chân kè, các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai đồng loạt hạng mục có khối lượng và giá trị lớn như lát đá, đường giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh, biểu tượng và các hạng mục phụ trợ.

Hiện vật liệu đá lát các loại đã tập kết đầy đủ tại công trường; cây xanh và thiết bị điện chiếu sáng cũng được chuẩn bị để triển khai trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đến ngày 20/12/2026, dự án sẽ đạt tối thiểu 70% giá trị hợp đồng. Các hạng mục chính như cấp thoát nước, điện chiếu sáng, đường giao thông, mở rộng đường Lý Tự Trọng, vỉa hè, bồn cây, chòi nghỉ và trồng cây lớn dự kiến cơ bản hoàn thành trong thời gian này. Mục tiêu đến ngày 30/01/2027, toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu tăng ca, làm đêm để đáp ứng yêu cầu tiến độ chủ đầu tư giao.

Công viên được thiết kế đa chức năng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người dân. Sau khi hoàn thành, công viên có khu vui chơi trẻ em, khu tập luyện thể dục ngoài trời, không gian sinh hoạt cộng đồng, các điểm nghỉ chân và khu vực tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa ngoài trời.

Ông Lê Mạnh Toàn - Công ty Cổ phần 5K Việt Nam, đơn vị tư vấn giám sát, cho biết: "Khối lượng công việc phía trước vẫn lớn, trong khi yêu cầu đưa công viên vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 là áp lực không nhỏ đối với nhà thầu và đơn vị giám sát, nhất là ở các hạng mục hoàn thiện cảnh quan, cây xanh, đường nội bộ, khu vui chơi và công trình phụ trợ. Vì vậy, chúng tôi giám sát thường xuyên, liên tục tại công trường; những phần việc hoàn thành được kiểm tra, nghiệm thu kịp thời để bảo đảm chất lượng và không làm gián đoạn các công đoạn tiếp theo”.

Máy móc, phương tiện tập trung tối đa để khẩn trương thi công dự án.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Yên Bái, để bảo đảm mục tiêu tiến độ, Ban Quản lý dự án và UBND phường đã yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết hoàn thành công trình. Cùng với việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường, các khó khăn phát sinh được tập trung tháo gỡ để không ảnh hưởng đến tiến độ chung. “Ngoài đôn đốc nhà thầu, tỉnh cũng kịp thời bố trí vốn để dự án được thi công, bảo đảm tiến độ đã cam kết”, ông Thắng cho biết.

Gần trăm công nhân cùng nhiều phương tiện máy móc thi công 3 ca, 4 kíp trên công trường.

Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 không còn nhiều, áp lực tiến độ trên công trường sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới. Từ chủ đầu tư, nhà thầu thi công đến tư vấn giám sát đều quyết tâm bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của tỉnh, để người dân phường Yên Bái sớm có thêm một không gian công cộng mới giữa đô thị.

Trên công trường hôm nay, mục tiêu ấy đang được cụ thể hóa bằng từng phần việc, từng ca máy, từng ngày thi công với yêu cầu rõ ràng: tăng tốc để về đích sớm, nhưng phải bảo đảm chất lượng để công trình có thể phục vụ người dân lâu dài.

Phối cảnh Công viên phường Yên Bái sau khi hoàn thành.

Đó không chỉ là kết quả của một dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch, mà còn là việc hiện thực hóa một không gian xanh, nơi người dân có thể vui chơi, tập luyện, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng.