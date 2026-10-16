Công viên ở Bắc Ninh thành điểm tụ tập livestream, nhảy múa kỳ dị gây bức xúc

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, hóa trang kỳ dị và nhảy múa gây tranh cãi.

Công viên đông nghịt người, loa kéo mở nhạc ầm ĩ

Những ngày qua, công viên Lãm Làng bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, với mức đánh giá 4,3 sao trên Google Maps. Đáng chú ý, một bài hát chế gắn với địa danh này cùng những đoạn video ghi lại cảnh nhảy múa, hóa trang kỳ dị được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự tò mò của nhiều người.

Một người hóa trang thành nhân vật gà, mặc trang phục sặc sỡ và biểu diễn tại khu vực sân chơi công viên Lãm Làng. Ảnh cắt từ clip

Vào các buổi tối, đặc biệt dịp cuối tuần, khu vực bãi cỏ và các lối đi bộ trong công viên thường tập trung đông người. Nhiều thanh thiếu niên mặc trang phục hóa trang thành các con vật như voi, gà, khỉ…, thực hiện những động tác nhảy múa, lắc hông theo các trào lưu trên mạng xã hội.

Xung quanh các nhóm biểu diễn là hàng loạt chân máy quay, điện thoại livestream và loa kéo phát nhạc với âm lượng lớn. Đám đông hiếu kỳ đứng vây quanh, reo hò, khiến không gian công viên trở nên ồn ào, ảnh hưởng đến hoạt động đi bộ, vui chơi của người dân.

Bảng quy tắc ứng xử nơi công công được lực lượng chức năng đặt ở công viên Lãm Làng

Sự nổi tiếng bất ngờ của công viên vì thế đi kèm những hình ảnh gây tranh cãi. Không gian vốn dành cho người dân thư giãn, tập thể dục và vui chơi cùng gia đình nay trở thành nơi tụ tập quay video, phát trực tiếp với những màn biểu diễn bị nhiều người đánh giá là phản cảm.

Một số bạn trẻ hóa trang thành các con vật, nhảy múa trước đám đông tại công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, Bắc Ninh để quay video, livestream trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Bà Nguyễn Thị Hòa (58 tuổi, người dân sống gần công viên) cho biết, dù nhà cách công viên một đoạn, gia đình bà vẫn phải đóng chặt cửa kính vào các tối cuối tuần để hạn chế tiếng nhạc.

“Ra ngoài đi bộ thì chẳng còn lối đi vì đám đông quây kín. Người già chúng tôi chỉ mong tìm chút không khí thoáng đãng, giờ bước chân ra cửa là thấy đau đầu, mệt mỏi”, bà Hòa chia sẻ.

Phụ huynh lo ngại trẻ nhỏ bị ảnh hưởng

Không chỉ gây phiền toái bởi tiếng ồn, những hình ảnh hóa trang và nhảy múa gây tranh cãi còn khiến nhiều phụ huynh lo ngại về tác động đối với trẻ nhỏ.

Chị Trương Thị Thúy, ở phường Nam Sơn, kể trong một lần đưa con gái ra công viên chơi, cháu bé nhìn thấy những người mặc trang phục con vật, nhảy múa với động tác kỳ quặc nên hoảng sợ, khóc đòi về.

Theo chị Thúy, công viên là nơi các gia đình đưa con đến vui chơi, thư giãn. Vì vậy, các hoạt động diễn ra tại đây cần phù hợp với không gian công cộng, tránh gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và những người xung quanh.

Những màn hóa trang, nhảy múa gây tranh cãi tại công viên Lãm Làng khiến nhiều phụ huynh lo ngại ảnh hưởng đến tâm lý và nhận thức của trẻ nhỏ. Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, anh Hoàng Tùng Lâm, người dân phường Nam Sơn, cho biết anh tìm đến công viên vì tò mò sau khi xem các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chứng kiến trực tiếp, anh cho rằng nhiều màn biểu diễn thiếu tính giải trí lành mạnh và gây phản cảm.

Vào buổi tối tại công viên Lãm Làng có rất nhiều người, nhất là trẻ nhỏ nên phụ huynh lo ngại bị ảnh hưởng

Theo tìm hiểu, một trong những động lực khiến các nhóm duy trì hoạt động là mong muốn thu hút lượt xem, tương tác trên các nền tảng như TikTok và Facebook. Thông qua livestream, người tham gia có thể nhận quà tặng ảo từ khán giả. Việc chạy theo lượt xem và tương tác có thể dẫn đến những nội dung gây tranh cãi, ảnh hưởng đến cộng đồng.

Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát

Trao đổi về tình hình trên, Thượng tá Nguyễn Vũ Bẩy, Trưởng Công an phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại công viên Lãm Làng.

Theo Thượng tá Bẩy, Công an phường đã tham mưu UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự; đồng thời bố trí cán bộ cùng lực lượng an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm bắt địa bàn.

“Những ngày qua, một số bạn trẻ tập trung về công viên quay video ‘đu trend’, hát nhạc chế và nhảy múa theo trào lưu mạng xã hội. Hoạt động này khiến khu vực đông người hơn thường lệ nhưng chưa phát sinh hành vi phức tạp hay vi phạm đến mức phải xử lý”, Thượng tá Bẩy thông tin.

Lực lượng chức năng phối hợp với an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm bắt địa bàn. Ảnh: V. Chương

Trưởng Công an phường Nam Sơn cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội quy nơi công cộng, đồng thời tăng cường nhắc nhở người dân vui chơi, giải trí lành mạnh, chấp hành quy định pháp luật và giữ gìn nếp sống văn minh đô thị.

Tối một ngày hệ thống điện chiếu sáng trong công viên không được bật

Bên ngoài mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường

Tối 15/10, lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ dân phòng trực tại công viên Lãm Làng để kiểm soát tình hình, ngăn chặn tình trạng đám đông tụ tập hò reo, nhảy múa và mặc trang phục gây phản cảm. Cũng trong tối cùng ngày, hệ thống điện chiếu sáng tại công viên không được bật.