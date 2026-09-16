Công viên nghĩa trang Yên Kỳ được giao hơn 95 ha đất đợt 1

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5020/QĐ-UBND giao 958.089,4 m² (hơn 95,8 ha) đất (đợt 1) tại xã Vật Lại cho Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ (giai đoạn 1).

Diện tích đất được giao đã hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, được UBND xã Vật Lại xác nhận tại Văn bản số 1720/UBND-BQL ngày 07/8/2026. Dự án được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5552/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 15/6/2026.

Khu đất được sử dụng với mục đích đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng và đất cơ sở lưu trữ tro cốt. Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất an táng do thành phố khai thác, sử dụng. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất an táng do Bộ Quốc phòng khai thác, sử dụng được thực hiện theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là ổn định lâu dài. Việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

Theo phương án triển khai, ngoài phần diện tích đã được giao đợt 1, dự án còn khoảng 104,23 ha đất cần tiếp tục hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh được yêu cầu phối hợp với UBND xã Vật Lại hoàn tất các công việc này để lập hồ sơ đề nghị giao đất đợt 2.

Đối với diện tích đất được giao đợt 1, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, trong đó có tiền sử dụng đất và khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với 65.411,3 m² đất chuyên trồng lúa được chuyển mục đích sử dụng. Doanh nghiệp đồng thời phải thực hiện các thủ tục về xây dựng, môi trường, đất đai và đầu tư, sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, ranh giới được giao.

UBND TP giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đất đai, xây dựng và các thủ tục liên quan của chủ đầu tư. UBND xã Vật Lại có trách nhiệm hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại; kiểm tra việc sử dụng đất và đầu tư xây dựng của doanh nghiệp.

Theo quyết định, trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, doanh nghiệp được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian được gia hạn.

Hết thời hạn gia hạn mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, UBND TP sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.