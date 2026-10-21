Công viên Nghĩa trang Minh Đức - Hướng đến không gian tâm linh xanh

Phối cảnh Dự án Công viên Nghĩa trang Minh Đức.

Hướng tới không gian tâm linh xanh

Trong quá trình đô thị hóa, quỹ đất dành cho nghĩa trang ngày càng hạn hẹp, trong khi nhiều khu nghĩa trang nhỏ lẻ, phân tán bộc lộ những hạn chế về hạ tầng và công tác quản lý môi trường.

Vì vậy, phát triển các công viên nghĩa trang tập trung, được quy hoạch đồng bộ, đang trở thành giải pháp cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu an táng, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Tại Thái Nguyên, Dự án Công viên Nghĩa trang Minh Đức do Công ty cổ phần Tân An Hòa TN làm chủ đầu tư được kỳ vọng góp phần giải quyết yêu cầu này.

Dự án được triển khai tại các tổ dân phố Đầm Mương, Thống Thượng và Minh Đức, phường Phúc Thuận, với tổng diện tích đề xuất thực hiện khoảng 50,98ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 944,43 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, bãi đỗ xe cùng các công trình dịch vụ, khuôn viên cây xanh và mặt nước.

Cách tổ chức không gian này hướng tới hình thành khu nghĩa trang tập trung có cảnh quan hài hòa, đáp ứng nhu cầu an táng và quy tập mộ của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Dự án Công viên Nghĩa trang Minh Đức phù hợp với Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023, trong đó định hướng Nghĩa trang Minh Đức là nghĩa trang cấp I, quy mô khoảng 55ha, tầm nhìn đến năm 2050 là 75ha.

Trước đó, ngày 14/2/2025, UBND thành phố Phổ Yên (trước sáp nhập) đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 798/QĐ-UBND. Dự án cũng nằm trong danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/3/2025.

Tiếp đó, Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 25/2/2026; được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/3/2026.

Ngày 23/7/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2356/QĐ-UBND, phê duyệt Công ty cổ phần Tân An Hòa TN là nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Các văn bản trên là cơ sở pháp lý quan trọng để dự án tiếp tục triển khai các bước đầu tư, xây dựng theo quy định, hướng tới mục tiêu hình thành công viên nghĩa trang tập trung, văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và chú trọng bảo vệ môi trường.

Dự án Công viên Nghĩa trang Minh Đức là một trong 7 dự án trọng điểm dự kiến khởi công vào cuối tháng 10/2026 nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên.

Theo kế hoạch, Dự án phấn đấu đưa sản phẩm ra thị trường vào cuối năm 2027 và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2030.

Chú trọng môi trường, bảo đảm an sinh

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là định hướng phát triển không gian xanh gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu vực cây xanh, mặt nước có diện tích khoảng 13,8ha; đất nghĩa trang khoảng 23,9ha. Việc bố trí các khu chức năng hợp lý, kết hợp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan và hiệu quả sử dụng đất.

Đặc biệt, Dự án dành khoảng 3,2ha đất nghĩa trang cho các đối tượng chính sách. Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trước khi bàn giao khu vực này cho Nhà nước quản lý.

Nghĩa trang hiện có trong khu vực cũng được giữ nguyên và mở rộng từ 1.734m² lên 3.900m² theo quy hoạch được phê duyệt.

Đây là giải pháp có ý nghĩa thiết thực, góp phần đáp ứng nhu cầu an táng của cộng đồng và thể hiện sự quan tâm đến các đối tượng chính sách.

Ông Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Công ty cổ phần Tân An Hòa TN, cho biết: “Chúng tôi hướng đến xây dựng một công viên tâm linh nghĩa trang văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, hài hòa với cảnh quan và môi trường; đáp ứng yêu cầu an táng, quy tập mộ của nhân dân trên địa bàn và khu vực, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Đồng thời, Dự án phải bảo đảm vệ sinh môi trường và hiệu quả sử dụng đất”.

Về công nghệ, Dự án dự kiến áp dụng công nghệ hỏa táng MECS của Miyamoto (Nhật Bản), với 5 dây chuyền lò hỏa táng. Hệ thống gồm buồng đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp và thiết bị xử lý, xả khí thải đồng bộ.

Việc lựa chọn công nghệ cùng hệ thống xử lý khí thải được xác định là một trong những giải pháp nhằm kiểm soát tác động môi trường trong quá trình vận hành.

Để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, hiện nay chủ đầu tư đang tích cực hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tuân thủ đúng trình tự đầu tư, công khai minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng dự án.

Ông Dương Văn Diễn, Chủ tịch UBND phường Phúc Thuận, cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư để hoàn thiện các thủ tục liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để dự án triển khai theo kế hoạch; trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng vùng dự án.

Với định hướng đầu tư đồng bộ, chú trọng công nghệ, cảnh quan và an sinh xã hội, Công viên Nghĩa trang Minh Đức được kỳ vọng trở thành không gian an nghỉ trang nghiêm, văn minh, hài hòa với thiên nhiên.

Khi hoàn thành và vận hành đúng quy định, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu dân sinh, nâng cao hiệu quả quản lý nghĩa trang, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.