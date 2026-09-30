Công viên mới Bồ Đề: Bao giờ hết cảnh nhếch nhác?
Giữa khu dân cư ngày càng đông đúc của phường Bồ Đề, một không gian xanh rộng lớn đã được đầu tư 173 tỷ đồng. Dự án Công viên kết hợp hồ điều hòa khởi công năm 2023 và hoàn thành tháng 5/2025. Thế nhưng, sau hơn một năm gián đoạn quản lý trong quá trình chuyển giao, công trình đang có dấu hiệu xuống cấp, đứng trước nguy cơ lãng phí, nếu không sớm được tiếp nhận, bàn giao và duy trì thường xuyên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-vien-moi-bo-de-bao-gio-het-canh-nhech-nhac-420088.htm