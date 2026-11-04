Công viên Lê Thị Riêng: Phát hiện thêm 39 hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 4/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Quy tập thêm 39 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Đáng chú ý, riêng trong ngày 4/11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 17 bộ kèm theo di vật.

Tính lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 4/11, đợt tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 211 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 45 bộ có di vật đi kèm.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 942, trong đó có 352 bộ kèm di vật.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Trong tổng số này, 909 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.

Các lực lượng duy trì hoạt động tìm kiếm, mở rộng phạm vi khảo sát nhằm đưa thêm hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.