Công viên Lãm Làng náo loạn vì trào lưu livestream, lực lượng chức năng vào cuộc

Từ một công viên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, Lãm Làng trở thành điểm tụ tập quay clip, livestream theo trào lưu mạng xã hội, kéo theo tiếng ồn và nhiều ý kiến lo ngại về nếp sống văn minh nơi công cộng. Công an phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh), đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại Công viên Lãm Làng.

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