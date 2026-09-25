Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông hướng tới kỳ tái thẩm định năm 2027

Ngày 24/9, tại phường Đông Gia Nghĩa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực quản lý công viên địa chất.

Khoảng 50 đại biểu thuộc Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam, Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông cùng lãnh đạo 22 xã, phường trong vùng tham dự.

Làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thành Hiệp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông, cho biết từ khi được UNESCO công nhận năm 2020, Công viên địa chất từng bước phát huy các giá trị nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, đồng thời tạo cơ hội phát triển du lịch, giáo dục, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, giúp các địa phương hiểu rõ hơn về giá trị của Công viên địa chất, các di sản, cảnh quan và nguồn lực hiện có; qua đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị. Đây cũng là dịp tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành và cộng đồng, chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định vào năm 2027.

Phát huy giá trị công viên địa chất gắn với du lịch bền vững và sinh kế cộng đồng. (Nguồn: Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông)

Các chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam giới thiệu 4 chuyên đề về tổng quan Công viên địa chất; công tác quản lý và trách nhiệm của chính quyền địa phương; thực hiện các khuyến nghị của UNESCO, chuẩn bị tái thẩm định năm 2027; phát huy giá trị Công viên địa chất gắn với du lịch bền vững và sinh kế cộng đồng.

PGS.TS. Trần Tân Văn, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam, cho biết Công viên địa chất đã từng bước phát huy giá trị của 3 tuyến trải nghiệm, mạng lưới điểm di sản và đối tác, hệ thống thuyết minh cùng các hoạt động giáo dục, truyền thông và hợp tác khoa học. Việc tái công nhận cho giai đoạn 2024-2027 khẳng định những kết quả đã đạt được.

Theo PGS.TS. Trần Tân Văn, Công viên địa chất không chỉ là một danh hiệu UNESCO mà còn là mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa trên bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Vì vậy, cần chuyển từ cách triển khai theo từng dự án sang cơ chế quản lý thường xuyên, liên tục và lâu dài; trong đó, hoạt động bảo tồn dựa trên bằng chứng, cộng đồng được tham gia và hưởng lợi, sản phẩm du lịch bảo đảm chất lượng, dữ liệu được cập nhật và quản lý thống nhất.

Chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định

Công viên địa chất hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, tạo cơ hội tăng cường liên kết vùng và nâng tầm thương hiệu. Các nhiệm vụ được đặt ra gồm bảo đảm tính liên tục của bộ máy, thống nhất nhận diện, khắc phục hạn chế tại các điểm di sản và chuẩn bị đầy đủ cho kỳ tái thẩm định năm 2027.

Hội nghị cũng tập trung trao đổi về phát triển du lịch địa chất, du lịch cộng đồng, mở rộng mạng lưới đối tác, xây dựng sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng địa phương. Các đại biểu chia sẻ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Công viên địa chất.

Ngày 25/9, các đại biểu khảo sát thực địa tại Trung tâm Thông tin Công viên địa chất, Nhà Triển lãm nhạc cụ truyền thống tại phường Đông Gia Nghĩa và núi lửa Nâm Kar tại xã Quảng Phú, qua đó gắn nội dung tập huấn với thực tiễn quản lý, bảo tồn các điểm di sản.

Công viên địa chất Đắk Nông có diện tích khoảng 4.760 km2, thuộc địa giới 22 xã, phường ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng, gắn với cao nguyên M'nông, lưu vực sông Sêrêpốk, các cao nguyên bazan, dãy núi Nâm Nung, khu vực Tà Đùng và không gian cư trú của nhiều cộng đồng dân tộc.

Công viên đã xây dựng 3 tuyến du lịch với các chủ đề “Trường ca của Lửa và Nước”, “Bản giao hưởng của Làn gió mới” và “Âm vang từ Trái Đất”, cùng mạng lưới khoảng 44 điểm di sản, điểm đến kết nối các giá trị địa chất, cảnh quan và văn hóa.