'Công viên công nghệ' mở tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ qua triển lãm GRECO 2026

Từ tối 26/10, Phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng 4 trục đường trung tâm (Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi, Đồng Khởi) trở nên sôi động với sự kiện khai mạc Triển lãm GRECO 2026 và chuỗi hoạt động Collaboration Roads, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Quy tụ gần 90 tổ chức, doanh nghiệp trên diện tích 11.000 mét vuông và dự kiến đón 100 nghìn lượt khách, sự kiện đã thực sự trở thành một không gian mở đầy sức hút. Tâm điểm của đêm khai mạc là Khu công nghệ cao với các màn trình diễn của robot hình người, từ nhảy múa, đánh cờ đến pha chế cà phê, thu hút đông đảo người dân và sinh viên tham gia trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các khu vực trưng bày đô thị xanh, sản phẩm xanh và đổi mới sáng tạo cũng mang đến nhiều thông tin hữu ích. Người dân và sinh viên bày tỏ sự hào hứng khi được chạm vào công nghệ thực tế, mở ra cơ hội học hỏi và định hướng nghề nghiệp.

Kéo dài đến ngày 29/10 với hình thức mở cửa tự do, sự kiện đã biến trung tâm thành phố thành một "công viên công nghệ" mở, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh./.