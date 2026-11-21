Dự án công viên﻿ văn hóa đa năng biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) có tổng mức đầu tư gần 118 tỷ đồng, triển khai trên diện tích giải phóng mặt bằng gần 14,48 ha tại khu vực ven biển. Đây là công trình trọng điểm của thành phố trong định hướng mở rộng không gian đô thị Huế về phía biển.

Công trình sở hữu vị trí đặc biệt, tiếp giáp tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An vừa đưa vào vận hành. Sự kết nối này mở ra lợi thế hình thành không gian công cộng, vui chơi, sinh hoạt văn hóa, giải trí gắn với cảnh quan biển.

Giữa mùa cao điểm mưa bão ở miền Trung, mưa nắng diễn biến bất thường, chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương tập trung chỉ đạo nhà thầu﻿ luôn duy trì nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục, bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Do nằm ở vị trí ven biển, chịu tác động thường xuyên của gió mạnh, triều cường vào mùa mưa lũ, một phần công trình quảng trường trung tâm trong giai đoạn thi công đang bị cát biển tràn vào vùi lấp.

Điểm nhấn của dự án là quảng trường﻿ trung tâm hướng biển rộng hơn 5.011 m2, được lát đá granite, kết hợp các mảng cỏ xanh. Không gian này được định hướng phục vụ lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch và các hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Hai khu công viên cạnh quảng trường có tổng diện tích 3.441 m2 được quy hoạch thành không gian thư giãn, vui chơi ngoài trời. Khi hoàn thành, nơi đây bổ sung điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và thụ hưởng văn hóa, cảnh quan biển cho người dân, du khách.

Dự án còn đầu tư tuyến kè bảo vệ quảng trường dài 190 m, hai tuyến đường nội bộ dài 229 m cùng hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy. Các hạng mục được triển khai﻿ đồng bộ nhằm bảo đảm công năng và độ bền công trình ven biển.

Theo chủ đầu tư, khối lượng thi công tổng thể đến ngày 21/11 đạt khoảng 72%. Nền bê tông quảng trường hoàn thành 95%, nhà dịch vụ đạt 85%, hệ thống điện ngầm hoàn thành chôn ống, trong khi cây xanh đã trồng được khoảng 15%.

Khi đưa vào khai thác, công viên được kỳ vọng trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí mới, giúp người dân thụ hưởng hạ tầng công cộng hiện đại, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch, quảng bá cảnh quan biển Thuận An và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Theo chủ đầu tư﻿, quảng trường trung tâm ven biển cùng các hạng mục công trình quan trọng khác dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12, nhằm kịp tổ chức chương trình Countdown - Chào năm mới 2027 của TP. Huế tại không gian văn hóa, cảnh quan thuộc vị trí đặc biệt này.