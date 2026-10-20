Công viên Ánh sáng Đà Lạt: Thêm hạ tầng cho du lịch đêm

Ngày 19.10, tại buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị hoàn thiện phương án quy hoạch Công viên Ánh sáng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Một góc công viên Ánh Sáng. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Khu vực quy hoạch nằm gần cầu Ông Đạo, cạnh chợ đêm Đà Lạt - một trong những điểm tập trung đông du khách vào buổi tối. Theo định hướng đề xuất, công viên kết hợp không gian cảnh quan, mặt nước, cây xanh, công trình dịch vụ và hạ tầng giao thông; đồng thời nghiên cứu bố trí tầng hầm tích hợp dịch vụ, chợ đêm và bãi đậu xe ngầm.

Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý đối với hạ tầng du lịch Đà Lạt. Không gian công cộng được tổ chức liền mạch với khu thương mại, dịch vụ và điểm tham quan có thể tạo thêm nơi dạo bộ, nghỉ chân, vui chơi cho du khách, đồng thời mở rộng không gian hoạt động về đêm quanh khu chợ.

Với khu vực trung tâm Đà Lạt, nơi tập trung hoạt động tham quan, mua sắm và ăn uống, tổ chức giao thông là yêu cầu quan trọng khi phát triển thêm các công trình dịch vụ. Tại buổi làm việc ngày 19.10, lãnh đạo tỉnh đề nghị nghiên cứu kết nối các tuyến đường xung quanh, đáp ứng nhu cầu đi lại và hạn chế nguy cơ ùn tắc khi các khu chức năng, thương mại, dịch vụ và khu dân cư lân cận tiếp tục phát triển.

Phương án bãi đậu xe ngầm, nếu được triển khai phù hợp, có thể góp phần giải quyết nhu cầu đỗ xe tại khu vực trung tâm, giảm áp lực sử dụng mặt đất và dành thêm không gian cho cây xanh, cảnh quan, hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào quy mô đầu tư, phương án tổ chức lối ra vào, kết nối với mạng lưới đường hiện hữu và khả năng phục vụ lượng khách vào giờ cao điểm.

Đối với du lịch, một điểm đến hấp dẫn không chỉ cần cảnh quan đẹp mà còn phải thuận tiện tiếp cận, có chỗ dừng nghỉ và tổ chức giao thông hợp lý. Nếu các hạng mục được quy hoạch đồng bộ, Công viên Ánh sáng có thể hỗ trợ kết nối trải nghiệm giữa chợ đêm, khu vực hồ và các tuyến dịch vụ lân cận, giúp du khách có thêm lựa chọn lưu lại và chi tiêu vào buổi tối.

Bên cạnh giao thông, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nghiên cứu kỹ phương án khai thác mặt nước, công trình dịch vụ và các điểm nhấn kiến trúc, trong đó có ý tưởng tháp ánh sáng. Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, chiều cao công trình và tổ chức không gian cần phù hợp quy hoạch, quy định hiện hành và cảnh quan chung của Đà Lạt.

Yêu cầu này có ý nghĩa với một đô thị du lịch được nhận diện bởi cảnh quan tự nhiên và không gian kiến trúc đặc trưng. Công viên cần tạo thêm sức hút cho khu vực trung tâm nhưng không làm mất cân đối cảnh quan hoặc khiến không gian công cộng bị lấn át bởi công trình dịch vụ.

Công viên Ánh sáng hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch. Quy mô, phương án đầu tư và tiến độ triển khai chưa được xác định đầy đủ trong các thông tin công bố. Vì vậy, hiệu quả của dự án sẽ phụ thuộc vào cách kết nối các hạng mục hạ tầng, khả năng tổ chức không gian công cộng và phương án vận hành sau khi hình thành.

Nếu được đầu tư đồng bộ, công viên có thể bổ sung một mắt xích hạ tầng cho du lịch đêm Đà Lạt: vừa tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa hỗ trợ hoạt động dịch vụ và giảm áp lực lên khu vực chợ đêm. Giá trị của dự án không chỉ nằm ở một công trình chiếu sáng mới, mà ở khả năng tổ chức một không gian công cộng thuận tiện, hài hòa cảnh quan và phục vụ du khách lâu dài.