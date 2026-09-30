Công viên An Hoà: Nơi vui chơi thành điểm tập kết xe

Nghị quyết nêu, bên cạnh nhà ở để bán, cần xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân, giúp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao năng suất lao động. Do đó, Chính phủ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế...