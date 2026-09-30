Công viên An Hoà: Nơi vui chơi thành điểm tập kết xe
Tại Công viên An Hòa, phố Hoàng Quán Chi, phường Cầu Giấy, hàng dài ô tô nối đuôi nhau, chiếm trọn một bên vỉa hè của công viên. Không gian xanh vốn dành cho sinh hoạt cộng đồng nay lại đang bị biến thành nơi tập kết phương tiện gây mất mỹ quan đô thị. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được công an phường Cầu Giấy vào cuộc xử lý dứt điểm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-vien-an-hoa-noi-vui-choi-thanh-diem-tap-ket-xe-420089.htm