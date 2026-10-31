Công việc mới của Hari Won sau chuyến Ai Cập cùng Trấn Thành

Mới đây, Hari Won chia sẻ hình ảnh hậu trường làm việc trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện áo khoác da màu đen, cầm trên tay một tập tài liệu và tạo dáng nhí nhảnh trước ống kính. Đáng chú ý, dòng trạng thái bằng tiếng Hàn của Hari Won có nội dung: "Đến để làm việc nè. Hôm nay quay 4 tập".

Qua hình ảnh được đăng tải, Hari Won cầm trên tay kịch bản ghi hình. Đây là chương trình truyền hình mà nữ nghệ sĩ tham gia. Chi tiết lịch làm việc 4 tập trong ngày cho thấy cô đang duy trì nhịp độ hoạt động khá bận rộn. Động thái mới của Hari Won nhanh chóng nhận được sự chú ý, nhất là sau khi cô vừa có chuyến nghỉ dưỡng dài ngày cùng ông xã Trấn Thành.

Hari Won duy trì nhịp độ hoạt động khá bận rộn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hari Won vẫn duy trì sự hiện diện ở nhiều lĩnh vực như ca hát, dẫn chương trình và giải trí truyền hình. Thay vì liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn cho vai trò MC, khách mời và các chương trình thực tế. Với khả năng sử dụng tiếng Việt, tiếng Hàn cùng phong cách giao tiếp gần gũi, Hari Won vẫn là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình.

Trong cuộc sống riêng, Hari Won và Trấn Thành cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cả hai kết hôn vào tháng 12/2016, sau khi công khai chuyện tình cảm vào đầu năm cùng năm. Gần 10 năm bên nhau, cặp đôi vẫn duy trì sự tương tác hài hước, dành cho đối phương những lời nói và hành động tình cảm. Trấn Thành hiện tập trung nhiều vào công việc đạo diễn, sản xuất phim và các chương trình giải trí, trong khi Hari Won tiếp tục phát triển hoạt động cá nhân.

Trước khi trở lại với công việc, Hari Won vừa có chuyến du lịch khoảng một tuần tại Ai Cập cùng Trấn Thành. Hai nghệ sĩ khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng, trong đó có quần thể kim tự tháp Giza, sa mạc Sahara và quán cà phê Farsha nổi tiếng ở khu vực biển Đỏ. Trong chuyến đi, Trấn Thành đảm nhận vai trò chụp ảnh cho bà xã, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai.

Hari Won và Trấn Thành trong chuyến đi Ai Cập.

Nam đạo diễn từng cho biết lịch trình công việc trong năm khá dày đặc với các dự án truyền hình và phim EM 2027. Vì vậy, chuyến đi Ai Cập là dịp để hai vợ chồng dành thời gian nghỉ ngơi sau giai đoạn bận rộn. Những hình ảnh Hari Won thoải mái tận hưởng chuyến đi cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Về sự nghiệp phim ảnh, Hari Won từng thử sức với điện ảnh qua nhiều tác phẩm như Chàng Trai Năm Ấy (2014), Em Là Bà Nội Của Anh (2015), 49 Ngày, Trùm Cỏ, Bệnh Viện Ma, 49 Ngày 2, Cua Lại Vợ Bầu và Oppa, Phiền Quá Nha! (2019). Trong đó, Em Là Bà Nội Của Anh đạt doanh thu khoảng 102 tỷ đồng, còn Cua Lại Vợ Bầu thu về khoảng 191,8 tỷ đồng tại phòng vé. Đây là những tác phẩm có thành tích đáng chú ý trong giai đoạn Hari Won hoạt động tích cực ở lĩnh vực diễn xuất.

Dù từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh có doanh thu tốt, Hari Won những năm gần đây không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng. Nữ nghệ sĩ tập trung nhiều hơn vào các chương trình truyền hình và hoạt động giải trí. Việc tiếp tục ghi hình dự án mới cho thấy Hari Won vẫn duy trì công việc đều đặn sau chuyến đi cùng Trấn Thành, đồng thời tiếp tục xuất hiện trước khán giả ở vai trò quen thuộc.