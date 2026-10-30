Công việc hiện tại của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ

Hoa hậu Phạm Hương từng là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Sau nhiều năm sang Mỹ sinh sống, nàng hậu dần rút khỏi các hoạt động giải trí trong nước, tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh riêng.

Mới đây, Phạm Hương chia sẻ loạt ảnh chụp giữa khu vườn hoa với nhiều sắc màu dịu nhẹ. Trong những khung hình được đăng tải, người đẹp gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ, vẻ đẹp chín muồi cùng thần thái ngày càng cuốn hút. Không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí như trước, Phạm Hương vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội.

Hình ảnh mới đây do Hoa hậu Phạm Hương đăng tải.

Đáng chú ý, loạt ảnh lần này còn hé lộ phần nào công việc hiện tại của nàng hậu tại Mỹ. Phạm Hương hiện phát triển công việc kinh doanh hoa tươi, đồng thời thực hiện các thiết kế hoa trang trí cho đám cưới. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ những hình ảnh hậu trường trong quá trình tạo nên các không gian hoa mang phong cách lãng mạn, tinh tế.

Trong bài đăng mới, Phạm Hương nhấn mạnh niềm đam mê dành cho những chi tiết nhỏ trong mỗi thiết kế. Cô giới thiệu ý tưởng trang trí khu vườn lãng mạn với những đóa hoa mang sắc vàng bơ dịu nhẹ, điểm xuyết sắc xanh thanh nhã cùng những tán lá xanh mềm mại, tự nhiên.

Không chỉ gây chú ý bởi công việc hiện tại, nhan sắc của Phạm Hương cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Dưới những hình ảnh mới, khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và phong thái nhẹ nhàng của nàng hậu. Nhiều người cho rằng sau nhiều năm, cô vẫn giữ được sức hút riêng, ngày càng mặn mà và đằm thắm. Những hình ảnh đời thường không cầu kỳ cũng giúp Phạm Hương ghi điểm với người hâm mộ.

Khán giả trầm trồ trước sắc vóc của Hoa hậu Phạm Hương.

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015. Tại thời điểm đó, cô là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, chương trình truyền hình và hoạt động thời trang. Sở hữu phong thái tự tin cùng hình ảnh chuyên nghiệp, Phạm Hương nhanh chóng tạo dựng được vị trí riêng trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, sau khi sang Mỹ sinh sống, cuộc sống của người đẹp có nhiều thay đổi. Cô dần hạn chế hoạt động trong showbiz Việt, dành thời gian cho tổ ấm và các con, đồng thời phát triển công việc kinh doanh. Trên mạng xã hội, Phạm Hương thường chia sẻ những khoảnh khắc đưa con đi học, chăm sóc nhà cửa, làm vườn hoặc cùng gia đình tận hưởng các chuyến đi.

Phạm Hương hiện có cuộc sống ổn định tại Mỹ bên chồng và con.

Sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, Phạm Hương đã tìm được nhịp sống phù hợp với bản thân. Cô vẫn giữ được sức hút của một hoa hậu từng được đông đảo công chúng yêu mến, đồng thời xây dựng cuộc sống riêng tại Mỹ với gia đình và công việc kinh doanh. Những hình ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy Phạm Hương rạng rỡ, tự tin và dành nhiều tâm huyết cho con đường mình lựa chọn.