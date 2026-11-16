Công văn 8010 của Bộ Giáo dục - Đừng chỉ nhìn cây mà không thấy rừng

Những ngày gần đây, Công văn số 8010/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/11/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một nội dung trong công văn được nhiều trang thông tin lựa chọn làm tiêu đề: Tuyệt đối không được huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/11.

Thông tin ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý, cùng với đó, không ít ý kiến bày tỏ sự không đồng tình, thậm chí có những nhà giáo lên tiếng với tâm trạng thất vọng, cho rằng nếu việc tổ chức ngày 20/11 phải đặt trong những lời nhắc nhở như vậy thì thà bỏ ngày này đi còn hơn.

Rất có thể thông cảm với cảm xúc ấy của các nhà giáo. Với nhiều thế hệ nhà giáo, 20/11 không đơn thuần là một ngày lễ được ghi trên lịch. Đó là dịp để những người từng đứng trên bục giảng gặp lại học trò, để những người đang miệt mài với nghề nhận được lời thăm hỏi, một bó hoa, một lời cảm ơn chân thành. Đó cũng là ngày mà xã hội dành sự quan tâm đặc biệt cho một nghề nghiệp vốn nhiều áp lực, đòi hỏi sự tận tụy và trách nhiệm lâu dài.

Bởi vậy, khi một văn bản hướng dẫn tổ chức ngày lễ tri ân lại có nội dung chỉ đạo không huy động đóng góp, một số người có thể cảm nhận đó như sự nhắc nhở về một thực trạng không mong muốn đang tồn tại, thậm chí như một sự nghi ngại đối với cách ứng xử của nhà giáo và các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào một câu chữ để đánh giá toàn bộ tinh thần của công văn thì không thỏa đáng. Đó là cái nhìn thiển cận, chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Chỉ như "thầy bói xem voi" sờ thấy cái đuôi để cho rằng con voi như chổi xể.

Đặt một câu chữ trở lại trong chỉnh thể văn bản

Trước hết, cần đọc Công văn 8010 từ mục đích mà Bộ GD&ĐT xác định ngay ở phần mở đầu: phát huy truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Toàn bộ văn bản được triển khai theo ba nhóm nội dung: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, hiệu quả; Tôn vinh, tri ân và chăm lo đội ngũ nhà giáo; Gắn các hoạt động kỷ niệm với đổi mới giáo dục và chuyển đổi số

Trong đó yêu cầu về kinh phí tổ chức chỉ là một ý nhỏ trong 3 nội dung trọng tâm của của nhóm nội dung đầu tiên.

Theo nội dung công văn, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế; bảo đảm sự ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ tiếp tục cống hiến. Các hoạt động cần được đổi mới theo hướng tinh gọn, ý nghĩa, tránh phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Bộ cũng khuyến khích tổ chức tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường.

Trong mạch nội dung ấy, yêu cầu “tuyệt đối không được huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm” được đặt ra như một nguyên tắc về nguồn lực tổ chức. Đây là yêu cầu rõ ràng, không nên diễn giải nhẹ đi hoặc bỏ qua. Nhưng cũng không nên từ đó suy diễn rằng Bộ GD&ĐT muốn hạn chế sự tri ân của phụ huynh, học sinh đối với thầy cô, hay phủ nhận ý nghĩa của ngày 20/11.

Một điều đáng chú ý là ngay sau phần yêu cầu về tổ chức kỷ niệm, công văn dành riêng một nhóm nội dung để nói về việc tôn vinh, tri ân và chăm lo đội ngũ nhà giáo.

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo; rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ.

Đặc biệt, văn bản nhấn mạnh việc biểu dương, tôn vinh những nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục. Những người đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cũng được đặt trong diện cần được quan tâm, ghi nhận.

Nếu chỉ nhìn vào tiêu đề về việc không huy động đóng góp, người đọc rất dễ bỏ qua một thông điệp quan trọng khác: ngày 20/11 không thể chỉ dừng lại ở một buổi lễ, một sân khấu hay những bó hoa. Sự tri ân cần được thể hiện bằng việc quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc, tâm tư và những cống hiến thực chất của nhà giáo.

Tri ân không được đo bằng quy mô buổi lễ

Thực tế, yêu cầu tổ chức kỷ niệm tiết kiệm, thiết thực không phải là điều xa lạ với ngành Giáo dục. Trong một môi trường có đông học sinh, nhiều lớp học, nhiều hoạt động tập thể, việc tổ chức các dịp lễ đôi khi kéo theo không ít công việc chuẩn bị, kinh phí và áp lực đối với cả nhà trường lẫn phụ huynh.

Một ngày lễ vốn mang ý nghĩa tri ân sẽ khó giữ được vẻ đẹp ban đầu nếu sự chuẩn bị trở thành gánh nặng, nếu việc đóng góp trở thành áp lực, hoặc nếu quy mô tổ chức được đặt cao hơn ý nghĩa của sự gặp gỡ, sẻ chia. Bởi vậy, việc xác lập nguyên tắc không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần được nhìn nhận trong mục tiêu bảo đảm tính tự nguyện thực chất, tránh phát sinh những khoản chi không cần thiết và giữ cho ngày lễ đúng với ý nghĩa vốn có.

Điều này cũng không đồng nghĩa với việc ngăn cản tình cảm tự nhiên giữa phụ huynh, học sinh và thầy cô. Một lời chúc, một tấm thiệp do học trò tự tay làm, một bó hoa nhỏ, một cuộc gặp gỡ ấm áp hay sự trở về của những học trò cũ đều có thể trở thành món quà đáng nhớ. Giá trị của sự tri ân không nằm ở giá tiền của món quà, càng không nằm ở số tiền được huy động để tổ chức một buổi lễ.

Một lời nhắc nhở cũng cần được nói bằng sự thấu hiểu

Dẫu vậy, bên cạnh việc đọc đúng tinh thần văn bản, có một khía cạnh không nên bỏ qua: Cảm xúc của những người làm nghề giáo.

Nghề giáo vốn có những chuẩn mực riêng về danh dự, lòng tự trọng và sự tận tụy. Phần lớn nhà giáo luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước học trò, gia đình và xã hội. Họ cũng hiểu rằng ngày 20/11 là dịp để tôn vinh nghề nghiệp, chứ không phải cơ hội để nhận những món quà có giá trị vật chất.

Vì thế, khi một văn bản hướng dẫn tổ chức ngày lễ đưa ra yêu cầu cấm huy động đóng góp, một số nhà giáo có thể cảm thấy mình đang bị đặt trong một tình huống phải nhắc nhở về những điều mà họ vốn đã ý thức. Cảm giác ấy, xét ở góc độ tâm lý nghề nghiệp, không khó để chia sẻ.

Cần phân biệt giữa mục tiêu quản lý và cách người tiếp nhận cảm nhận về mục tiêu đó. Một yêu cầu nhằm phòng ngừa những biểu hiện không phù hợp không có nghĩa là tất cả các cơ sở giáo dục đều đã hoặc đang có những biểu hiện ấy. Một nguyên tắc quản lý chung cũng không nên trở thành căn cứ để đánh đồng đội ngũ nhà giáo.

Ở chiều ngược lại, sự tự trọng nghề nghiệp cũng không nên khiến chúng ta bỏ qua những yêu cầu cần thiết về minh bạch, tiết kiệm và trách nhiệm trong tổ chức hoạt động giáo dục.

Có lẽ, điều đáng suy nghĩ không nằm ở việc nên hay không nên có một ngày 20/11, mà là làm thế nào để ngày này luôn giữ được sự trong sáng, ấm áp và đúng với giá trị của nó.

Một công văn có thể đặt ra những nguyên tắc, giới hạn và yêu cầu trong tổ chức thực hiện. Nhưng để những nguyên tắc ấy đi vào cuộc sống một cách thuyết phục, cách truyền đạt cũng cần sự tinh tế. Đặc biệt với một nghề nghiệp mang nhiều giá trị tinh thần như nghề giáo, những lời nhắc nhở về trách nhiệm cần được đặt trong sự ghi nhận, tôn trọng những cống hiến của đội ngũ.

Cũng từ đây, các cơ sở giáo dục cần chủ động giải thích, triển khai văn bản theo đúng tinh thần, tránh biến một yêu cầu về tổ chức thành những quy định cứng nhắc, làm mất đi sự ấm áp của ngày hội tri ân.

Cần chuẩn mực từ truyền thông

Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện quanh Công văn 8010 cũng đặt ra vấn đề về cách tiếp nhận và truyền tải thông tin chính sách.

Một văn bản có nhiều nội dung, nhiều mục tiêu, nhưng khi được đưa lên mạng xã hội bằng một tiêu đề chỉ nhấn vào một yêu cầu riêng lẻ, người đọc rất dễ hình thành ấn tượng rằng đó là toàn bộ thông điệp của văn bản. Khi cảm xúc tiếp tục được đẩy lên qua những bình luận, chia sẻ thiếu ngữ cảnh của mạng xã hội, khoảng cách giữa nội dung thực tế và cách công chúng tiếp nhận càng có thể lớn hơn.

Đọc một văn bản quản lý cần nhìn vào tổng thể, vào đối tượng điều chỉnh, mục tiêu và mối liên hệ giữa các nội dung. Đặc biệt, với những vấn đề liên quan trực tiếp đến danh dự, lòng tự trọng của một nghề nghiệp, sự cẩn trọng trong diễn giải càng cần thiết.

Ngày Nhà giáo Việt Nam được hình thành từ truyền thống tôn sư trọng đạo, từ tình cảm của xã hội dành cho những người làm nghề dạy học. Giá trị ấy không phụ thuộc vào một buổi lễ lớn hay nhỏ, càng không thể bị xóa bỏ bởi một quy định về cách thức tổ chức.

Và nếu có một điều cần được giữ gìn sau những tranh luận quanh Công văn 8010, thì đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau: tôn trọng những nguyên tắc cần thiết trong quản lý giáo dục, tôn trọng lòng tự trọng của người thầy và trân trọng tình cảm chân thành của phụ huynh, học sinh.

Đừng để một câu chữ che khuất cả một văn bản. Cũng đừng để những hiểu lầm nhất thời làm phai nhạt ý nghĩa của ngày 20/11. Bởi sau tất cả, điều làm nên vẻ đẹp của ngày Nhà giáo Việt Nam chưa bao giờ là sự hoành tráng của một buổi lễ, mà là vị trí của người thầy trong trái tim những thế hệ học trò.