Công ước Hague năm 1961 được áp dụng giữa Việt Nam và các nước thành viên

Giấy tờ qua lại giữa Việt Nam và các nước này từ nay chỉ cần một chứng nhận.

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Trong những năm qua, tấm bằng đại học muốn được trường nước ngoài chấp nhận phải qua thủ tục ở cả hai đầu: Chứng nhận trong nước, rồi xác nhận tiếp tại cơ quan đại diện của nước sẽ dùng. Chiều ngược lại cũng tương tự. Chuỗi thủ tục này bắt nguồn từ việc các quốc gia chưa thể mặc nhiên công nhận chữ ký, con dấu trên giấy tờ công của nhau.

Công ước Apostille thay thế cơ chế xác nhận qua nhiều khâu bằng một cơ chế công nhận thống nhất: Cơ quan có thẩm quyền của nước nơi giấy tờ được lập cấp một chứng nhận duy nhất, để giấy tờ được sử dụng trực tiếp tại các nước thành viên khác. Ước tính mỗi năm có gần 700.000 lượt giấy tờ công qua lại giữa Việt Nam và nước ngoài. Hưởng lợi giờ đây trước hết là những người phải đi qua nhiều khâu chỉ để hoàn tất một bộ giấy tờ như du học sinh, người lao động, người Việt Nam ở nước ngoài, người kết hôn có yếu tố nước ngoài. Với doanh nghiệp, hồ sơ được xử lý nhanh hơn, đồng nghĩa với việc dự án, hợp đồng cũng có thể được triển khai nhanh hơn. Cơ quan cấp chứng nhận Apostille của Việt Nam là Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh.