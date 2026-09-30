Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức mô hình 'Doanh nghiệp không ma túy'

Quang cảnh buổi Lễ

Tham dự có Thượng tá Lê Hoàng Anh, Phó trưởng phòng PA-04 (An ninh kinh tế) Công an Khánh Hòa; Trung tá Lê Xuân Kiên, Phó trưởng Công an phường Tây Nha Trang; bà Trịnh Thị Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty và Đội trưởng, Đội phó, cán bộ các phòng PA04, PC04, PV01 Công an Khánh Hòa cùng đông đảo cán bộ, người lao động.

Tại buổi lễ, Công ty đã công bố các quyết định thành lập mô hình, quy chế hoạt động và kế hoạch triển khai cụ thể. Đồng thời, Ban Chỉ đạo mô hình gồm 7 thành viên do ông Lê Đức Tiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty làm Trưởng ban cùng các Đội xung kích chính thức ra mắt, đảm nhận vai trò nòng cốt trong công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện và ngăn chặn từ sớm các nguy cơ tệ nạn xã hội xâm nhập vào môi trường làm việc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Là doanh nghiệp có quy mô hoạt động rộng, gồm 16 đơn vị trực thuộc, 3 công ty cổ phần thành viên cùng gần 4.000 CBCNV, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ cương, không có ma túy có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và uy tín thương hiệu Yến sào Khánh Hòa. Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc, công ty thành viên tập trung phòng ngừa từ sớm, từ xa; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; gắn công tác phòng, chống ma túy với quản trị doanh nghiệp và các phong trào thi đua của tổ chức đoàn thể, đưa tiêu chí “không ma túy” thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp Yến sào Khánh Hòa.

Trong chương trình, cán bộ, người lao động công ty đã được nghe báo cáo viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phổ biến kiến thức pháp luật, nhận diện các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy. Đại diện Công an tỉnh đánh giá cao sự chủ động của doanh nghiệp và đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giữ vững an ninh nội bộ và trật tự an toàn sản xuất.

Dịp này, đại diện Ban Điều hành cùng các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và các phòng, ban chuyên môn đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc mô hình “Doanh nghiệp không ma túy”.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ: