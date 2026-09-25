Công ty Yến Sào Khánh Hoà thực hiện Dự án bến thuỷ nội địa khu vực Hòn Rớ

Tham dự buổi lễ có ông Trần Nam Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường; ông Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Nam Nha Trang; lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định, việc ký kết hợp đồng thuê đất là một bước quan trọng, tạo cơ sở để Công ty tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định và sớm triển khai Dự án. Với đặc thù quản lý, bảo tồn và khai thác nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động của Công ty.

Khi được đầu tư hoàn chỉnh, bến thủy sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối giữa đất liền với các đảo yến, phục vụ vận chuyển nhân lực, vật tư, trang thiết bị; hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi và bảo tồn đàn chim yến, đồng thời tăng tính chủ động trong ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Ngay sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định, Công ty Yến sào Khánh Hòa cam kết tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai các phần việc tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn. Công ty mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng để Dự án sớm được triển khai và đưa vào sử dụng.

Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ là một hạng mục hạ tầng quan trọng phục vụ lâu dài cho hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị ngành nghề truyền thống Yến sào Khánh Hòa gắn với phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi ký kết: