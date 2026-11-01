Công ty Yến sào Khánh Hòa nằm trong Top 20 “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”

Ngày 31-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”.

Tại lễ công bố, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) xuất sắc lọt vào Top 20 “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”, khẳng định vị thế thương hiệu đầu ngành gắn liền với bản sắc văn hóa và đạo đức kinh doanh bền vững. Danh hiệu này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích tự hào của đơn vị sau dấu ấn 5 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Những thành tích này đã khẳng định vị thế của doanh nghiệp vững mạnh toàn diện từ chất lượng sản phẩm đến chuẩn mực đạo đức kinh doanh.

Đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”.

Một trong những điểm sáng giúp Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận giải chính là nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc dựa trên giá trị cốt lõi: “Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội”. Đến nay, 100% đơn vị thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đưa nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp vào thỏa ước lao động tập thể nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động với thu nhập bình quân khoảng 14,7 triệu đồng/tháng.

Top 20 “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”.

Văn hóa doanh nghiệp cũng được lan tỏa mạnh mẽ qua công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính trong 9 tháng năm 2026, công ty đã trích hơn 12 tỷ đồng để xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

Các doanh nghiệp tại lễ vinh danh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Thu Trang - thành viên Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh: “Là doanh nghiệp Nhà nước đặc thù gắn với di sản văn hóa và tài nguyên biển đảo, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn chú trọng bảo tồn, khai thác bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng và lan tỏa chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngành yến sào. Trong giai đoạn mới, song hành cùng hiệu quả kinh tế, văn hóa kinh doanh là nền tảng giúp đơn vị duy trì kỷ luật, sự ổn định, thích ứng dài hạn và phát triển bền vững”.