Công ty xổ số chi tiền tỷ đi châu Âu, Nhật Bản, Dubai khảo sát: Lịch trình có nhiều điểm tham quan

Ngày 22/9, UBND TP Cần Thơ đã có công văn gửi lãnh đạo các sở ngành, chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ và Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước - kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2024 – 2025.

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chi hơn 1,2 tỷ đồng đi châu Âu

Theo Kiểm toán Nhà nước, năm 2024, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức một đoàn đi học tập kinh nghiệm về mô hình, chiến lược phát triển ngành xổ số kiến thiết tại châu Âu, với tổng chi phí 1,204 tỷ đồng.

Đoàn gồm 7 người, trong đó có 3 lãnh đạo, quản lý phía công ty và 4 cán bộ tỉnh thuộc Hội đồng giám sát xổ số. Thời gian chuyến đi là 10 ngày.

Mục đích chuyến đi là "Tạo điều kiện cho Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết, cán bộ chủ chốt của công ty thăm, học tập kinh nghiệm về mô hình, chiến lược phát triển ngành xổ số kiến thiết tại nước ngoài để nâng cao trình độ quản lý, giám sát hoạt động xổ số và phương pháp tổ chức, quản lý kinh doanh các loại hình xổ số hiện đại...".

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho rằng việc tổ chức chuyến đi còn có nhiều nội dung chưa phù hợp.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) phê duyệt, đoàn đi 3 nước gồm Pháp, Hà Lan và Đức. Thực tế, đoàn đi 4 nước, có thêm Bỉ.

Lịch trình thực tế cũng chưa phù hợp với lịch trình được phê duyệt.

Tại Pháp, đoàn khảo sát các đại lý, điểm bán vé số và hoạt động xổ số tại Paris. Bên cạnh đó, đoàn tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như tháp Eiffel, vương cung thánh đường Sacré-Coeur, đại lộ Champs-Elysées, quảng trường Concorde, Khải hoàn môn và Bảo tàng Louvre.

Tại Bỉ, đoàn thăm và trao đổi kinh nghiệm với Công ty Nationale Loterij N.V. và Loterie Nationale S.A.; trao đổi hoạt động mua vé số điện toán, vé số cào; khảo sát phim trường quay số mở thưởng, thiết bị điện tử kiểm tra kết quả trúng thưởng, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đoàn cũng tham quan quảng trường Grand Place, tượng Manneken-Pis và Atomium.

Tại Hà Lan, đoàn tham quan hoạt động của Công ty Nationale Postcode Loterij. Lịch trình còn có các điểm tham quan như làng cối xay gió, làng nghề guốc gỗ, trung tâm chế biến pho mát, làng cổ tích Giethoorn, trung tâm chế tác kim cương Coaster Diamond và quảng trường Dam ở Amsterdam.

Tại Đức, đoàn khảo sát các đại lý, điểm bán vé số và hoạt động xổ số tại Cologne. Ngoài ra, đoàn tham quan nhà thờ chính tòa Koln-St. Peter, quảng trường Römerberg, nhà thờ St. Nikolaikirche, Tòa thị chính và phố Die Zeil.

Kiểm toán Nhà nước cho biết Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng không lập kế hoạch học tập theo quyết định cử đi học của UBND tỉnh; hồ sơ thanh toán chưa thể hiện kết quả làm việc, hình ảnh chứng minh đoàn tham gia làm việc với các đại lý và công ty xổ số.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả chuyến đi của công ty không có kết quả về các mô hình, chiến lược phát triển ngành xổ số kiến thiết; không đề xuất giải pháp để nâng cao trình độ quản lý, giám sát hoạt động xổ số và phương pháp tổ chức, quản lý kinh doanh theo mục đích chuyến đi.

Từ những tồn tại trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chấm dứt việc tổ chức các đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo quy định pháp luật.

Kiểm toán Nhà nước đồng thời đề nghị xem xét kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng liên quan đến việc tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm tại các nước châu Âu.

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Ảnh: T.X

Xổ số kiến thiết Cần Thơ chi hơn 1,4 tỷ đồng đi Nhật Bản, Dubai

Đối với Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, công ty tổ chức 2 đoàn đi Nhật Bản và Dubai để khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, quản lý, điều hành kinh doanh xổ số.

Thành phần tham gia gồm 6 người thuộc Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết, 2 lãnh đạo công ty và 17 đại lý xổ số có thành tích xuất sắc trong tiêu thụ vé số kiến thiết Cần Thơ.

Tổng chi phí của 2 chuyến đi là 1,407 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đoàn đi Nhật Bản khảo sát, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm với các công ty xổ số và đại lý vé số truyền thống.

Đoàn đi Dubai khảo sát hệ thống bán lẻ vé số, gặp gỡ đối tác, tìm hiểu quy trình bán vé số tại Dubai và hệ thống thanh toán thông minh bằng mã QR.

Cụ thể, đoàn đi Nhật Bản: tham quan, tìm hiểu và trao đổi với đại lý cấp 1 về quy trình hoạt động, kinh doanh của đại lý vé số giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đoàn tham quan công viên Hoa Anh Đào và khu phố điện máy Akihabara; làm việc với 1 đại lý vé số lớn tại trung tâm thủ đô Tokyo; tham quan siêu thị Aeon Mall.

Tại Dubai, đoàn làm việc với Công ty xổ số Mahzooz UAE để tìm hiểu hoạt động kinh doanh và cơ cấu vé số trúng thưởng.

Các đại lý xổ số Cần Thơ cũng được giới thiệu, hướng dẫn về hình thức mua vé số, cơ cấu giải thưởng và thể lệ chơi vé số tại Dubai.

Đoàn còn tham quan các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đặc sản Dubai, thánh đường Hồi giáo, vườn hoa Dubai, Dubai Marina Mall và khu chợ đêm.

Sau hai chuyến đi nói trên, tháng 11/2024, Công ty XSKT Cần Thơ xây dựng đề án kinh doanh xổ số cào biết kết quả ngay và được UBND TP Cần Thơ cho phép triển khai. Loại hình này được phát hành trong năm 2025. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước đánh giá lịch trình và cách thức tổ chức các chuyến đi chưa phù hợp với kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt.

Theo Kiểm toán Nhà nước, dù các chuyến đi được thực hiện theo chương trình, kế hoạch được UBND tỉnh, thành phố đồng ý và sử dụng kinh phí của doanh nghiệp, nội dung, cách thức tổ chức tại một số đơn vị còn chưa phù hợp, chưa đáp ứng mục tiêu nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cơ quan kiểm toán kiến nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo hai công ty xổ số Cần Thơ và Sóc Trăng chấm dứt tổ chức các đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài nếu không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.