Công ty Xổ số Cần Thơ lên tiếng việc tổ chức đoàn đi nước ngoài học tập kinh nghiệm

Ngày 23/9, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (Công ty Xổ số Cần Thơ) có thông cáo báo chí thông tin về việc tổ chức đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

Thông cáo được phát đi khi những ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm việc năm 2024 công ty này tổ chức đoàn 25 người (gồm cán bộ, lãnh đạo, đại lý) đi Nhật Bản và Dubai học tập kinh nghiệm, tổng chi phí hai chuyến hơn 1,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, dù các chuyến đi có kế hoạch được cấp thẩm quyền đồng ý, nhưng nội dung, cách thức tổ chức tại một số đơn vị chưa phù hợp, chưa đáp ứng mục tiêu nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt tổ chức các đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài nếu không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Về nội dung trên, Công ty Xổ số Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2021-2025, đơn vị xác định nghiên cứu, từng bước triển khai các loại hình xổ số mới, trong đó có xổ số cào, xổ số bóc biết kết quả ngay và xổ số lô tô. Các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.

Do đó, trong giai đoạn trên, Công ty Xổ số Cần Thơ tổ chức một số đoàn đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các công ty xổ số trong khu vực và trong nước. Trong đó có đoàn đi năm 2024 tới một số nước phát triển (Nhật Bản, Dubai - PV).

Xổ số Cần Thơ cho rằng, từ kết quả chuyến đi thực tế trên, đầu năm 2025, công ty triển khai kinh doanh vé xổ số biết kết quả ngay, phát hành vé đợt đầu ngày 2/9/2025. Lũy kế tới nay, loại hình vé số này mang về tổng doanh thu 154,3 tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 phát hành 3 đợt, doanh thu hơn 111,4 tỷ đồng, 9 tháng năm 2026 đạt doanh thu hơn 42,8 tỷ đồng.

Về lý do có 17 đại lý vé số được đưa đi nước ngoài học tập kinh nghiệm, Công ty Xổ số Cần Thơ lý giải, các đại lý được chọn với tiêu chí rõ ràng, như kinh nghiệm lâu năm (có đại lý bán vé số công ty trên 20 năm), hệ thống phân phối ổn định, doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ cao.

"Việc các đại lý tham gia đoàn nhằm giúp đơn vị nghiên cứu thực tế phương thức tổ chức phân phối, khả năng triển khai sản phẩm mới tại thị trường. Qua đó phục vụ xây dựng và triển khai kế hoạch phát hành vé xổ số biết kết quả ngay trong thời gian tới", Công ty Xổ số Cần Thơ nêu quan điểm.

Đại diện Công ty Xổ số Cần Thơ cũng khẳng định, sau khi có kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công ty đã dừng tổ chức các chuyến đi nước ngoài học tập kinh nghiệm.

Về kết quả kinh doanh năm nay, lũy kế tới hết tháng 9/2026, doanh thu tiêu thụ vé số của Công ty Xổ số Cần Thơ đạt hơn 6.151 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng. Công ty cũng tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Mới đây, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2024-2025.

Theo tổng hợp của Công ty Xổ số Cần Thơ, giai đoạn 2020 - 2025, trong khu vực có 11 công ty triển khai vé xổ số lô tô, doanh thu bình quân khoảng 30 tỷ đồng/năm; một công ty triển khai vé xổ số biết kết quả ngay, doanh thu bình quân khoảng 25 tỷ đồng/năm; bốn công ty triển khai vé xổ số cào biết kết quả ngay (TPHCM, Đồng Nai, Kiên Giang, Cần Thơ).