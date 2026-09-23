Công ty xổ số Cần Thơ lên tiếng về việc chi tiền tỷ đi Nhật Bản, Dubai khảo sát

Ngày 23/9, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, ký thông cáo báo chí thông tin về việc tổ chức đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài năm 2024.

Động thái này đưa ra khi trước đó Kiểm toán Nhà nước chỉ ra Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ chi hơn 1,4 tỷ đồng tổ chức đoàn đi Nhật Bản, Dubai để khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, quản lý, điều hành kinh doanh xổ số. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước đánh giá lịch trình và cách thức tổ chức các chuyến đi chưa phù hợp với kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt.

Theo Công ty Xổ số Cần Thơ, trong Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2025, đơn vị đặt mục tiêu nghiên cứu, từng bước triển khai các loại hình xổ số mới như xổ số cào, xổ số bóc biết kết quả ngay và xổ số lô tô, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng doanh thu.

Trong giai đoạn này, công ty nhiều lần tổ chức nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực và trong nước. Thành phần tham gia gồm Hội đồng Giám sát xổ số, Ban lãnh đạo công ty và lãnh đạo chủ chốt các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Qua quá trình nghiên cứu, công ty nhận thấy việc triển khai sản phẩm xổ số mới cần được đánh giá thận trọng về phương thức tổ chức, thị trường, hệ thống phân phối và hiệu quả kinh doanh.

Do đó, năm 2024, Công ty Xổ số Cần Thơ tổ chức đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm tại một số nước phát triển nhằm nghiên cứu mô hình tổ chức, phương thức vận hành và kinh nghiệm triển khai các sản phẩm xổ số mới.

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Ảnh: T.X

Vé xổ số cào đạt doanh số 154,3 tỷ đồng

Theo thông cáo, từ kết quả nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, đầu năm 2025, Công ty Xổ số Cần Thơ triển khai Đề án kinh doanh vé xổ số cào biết kết quả ngay và phát hành đợt đầu tiên vào ngày 2/9/2025.

Đến nay, doanh số tiêu thụ vé xổ số cào biết kết quả ngay đạt 154,3 tỷ đồng.

Công ty Xổ số Cần Thơ cho biết kết quả trên là một trong những cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả của quá trình nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong việc triển khai sản phẩm mới.

"Kết quả đạt được cho thấy việc tổ chức học tập kinh nghiệm của công ty là phù hợp, đúng đắn và đảm bảo hiệu quả. Từ đó, để công ty có cơ sở đánh giá hiệu quả của quá trình nghiên cứu, học tập kinh nghiệm đối với việc triển khai sản phẩm mới, nhất là trong điều kiện việc phát triển các loại hình xổ số mới tại một số công ty trong khu vực có kết quả khác nhau", thông cáo nêu.

Công ty Xổ số Cần Thơ cũng dẫn chứng số liệu công ty tổng hợp, từ năm 2020 đến cuối năm 2025, trong khu vực có 11 công ty triển khai vé xổ số lô tô, doanh thu bình quân khoảng 30 tỷ đồng/năm. Đến năm 2026, còn 8 công ty triển khai loại hình này.

Đối với xổ số bóc biết kết quả ngay, có một công ty triển khai, doanh thu bình quân khoảng 25 tỷ đồng/năm.

Với xổ số cào biết kết quả ngay, có 4 công ty từng triển khai gồm TPHCM, Đồng Nai, Kiên Giang và Cần Thơ. Hiện còn 3 công ty kinh doanh sản phẩm này.

Đưa đại lý cùng đi để khảo sát khả năng phân phối

Theo Công ty Xổ số Cần Thơ, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết có tính đặc thù, trong đó hệ thống đại lý giữ vai trò quan trọng. Việc triển khai sản phẩm mới không chỉ liên quan đến phương thức phát hành mà còn phải đánh giá khả năng phân phối, tiếp cận thị trường và kinh nghiệm vận hành thực tế.

Các đại lý được lựa chọn tham gia đoàn công tác là những đối tác có kinh nghiệm lâu năm, hệ thống phân phối ổn định, đạt doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ cao. Nhiều đại lý đã kinh doanh sản phẩm vé xổ số truyền thống của công ty hơn 20 năm.

Công ty cho rằng việc bố trí các đại lý này tham gia đoàn giúp đơn vị có thêm cơ sở thực tế để nghiên cứu phương thức tổ chức phân phối, khả năng đưa sản phẩm mới ra thị trường, qua đó phục vụ việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay. Đồng thời cũng tạo điều kiện để công ty thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 – 2030 trong thời gian tới.

Cũng theo thông cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Xổ số Cần Thơ ước đạt doanh số phát hành 6.160 tỷ đồng, tương đương 74,40% kế hoạch năm.

Doanh thu tiêu thụ ước đạt 6.151,275 tỷ đồng, bằng 75,31% kế hoạch. Số tiền chi trả thưởng khoảng 2.989,128 tỷ đồng.

Công ty ước nộp ngân sách 2.025,057 tỷ đồng.