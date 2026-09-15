Công ty Xổ số Bình Dương phải thu hơn 32.000 tỷ trong 5 năm tới

UBND TP.HCM giao Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phấn đấu đạt tổng doanh thu 32.491 tỷ đồng và lãi trước thuế 5.155 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 5943/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản đối với chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương.

Theo quyết định, UBND thành phố giao công ty phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách và công tác an sinh xã hội của địa phương theo mục tiêu “ích nước - lợi nhà”.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao.

Song song, UBND thành phố yêu cầu công ty nâng cao năng lực quản trị, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh xổ số; giữ vững sự ổn định thị trường kinh doanh xổ số kiến thiết tại khu vực miền Nam.

UBND TP.HCM cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch công ty. Trong đó, TP.HCM yêu cầu tổ chức phân công thực hiện, xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai các giải pháp trong công ty để thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp theo các nội dung được cơ quan đại diện chủ sở hữu thông qua, gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại công ty.

Cùng với một số định hướng, UBND thành phố giao Công ty Xổ số Bình Dương phấn đấu đạt tổng doanh thu 32.491 tỷ đồng và lãi trước thuế 5.155 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, bên cạnh Công ty Xổ số TP.HCM, UBND TP.HCM đã tiếp nhận quản lý thêm Công ty Xổ số Bình Dương và Công ty Xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện 3 doanh nghiệp vẫn hạch toán độc lập, song nếu cộng gộp quy mô hoạt động, đây đã trở thành cụm doanh nghiệp xổ số truyền thống lớn nhất cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm, Xổ số Bình Dương ghi nhận doanh thu hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận sau thuế đạt 482 tỷ đồng, tăng 25%.

Nếu hợp nhất kết quả kinh doanh của 3 doanh nghiệp xổ số gồm TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng doanh thu nửa đầu năm đạt khoảng 15.226 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế lên tới 1.865 tỷ đồng, tạo khoảng cách rất lớn so với bất kỳ cụm doanh nghiệp xổ số nào khác trên cả nước.