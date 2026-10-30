Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 19; Đại tá Trần Duy Lê, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 19; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh đoàn 19 và Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ qua các thời kỳ.

Từ một đơn vị xây dựng với nguồn lực ban đầu còn hạn chế, qua 25 năm phấn đấu và nhiều lần kiện toàn tổ chức, đặc biệt với việc sáp nhập Công ty Khai thác khoáng sản Tây Nguyên năm 2018, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ đã phát triển thành doanh nghiệp Quân đội hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, có khả năng đảm nhận những nhiệm vụ ngày càng lớn, yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại tá Phạm Văn Thịnh, Giám đốc Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ.

Trong lĩnh vực xây lắp, Công ty đã tổ chức thi công nhiều công trình công nghiệp, giao thông, kho cảng, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Lĩnh vực khoan thăm dò đã đạt được bước tiến mang tính đột phá. Giai đoạn 2021-2026, đơn vị thực hiện 58 lỗ khoan với tổng chiều sâu trên 52.000m; tiêu biểu là Lỗ khoan 14 - Đề án Bảo Đài I đạt chiều sâu 1.515m, khẳng định khả năng làm chủ kỹ thuật khoan sâu trong điều kiện địa chất phức tạp của Công ty. Năm 2025, doanh thu Công ty đạt trên 5.672 tỷ đồng, lợi nhuận 23,9 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 43,2 tỷ đồng.

Đi liền với sản xuất kinh doanh, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị thường xuyên được chú trọng, Đảng bộ Công ty nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Công ty đã quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện cơ bản cho các đối tượng và lực lượng tự vệ; chủ động tham gia phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện tốt quy chế phối hợp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng đơn vị an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 19, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm biểu dương những nỗ lực và thành tích của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ thời gian qua.

Nhấn mạnh yêu cầu giai đoạn phát triển mới đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với quân sự, quốc phòng ngày càng cao, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, gắn với thực hiện Quy chế Văn hóa doanh nghiệp và Bộ Quy tắc ứng xử trong Binh đoàn.

Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm yêu cầu Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh xây dựng, xây lắp công nghiệp; củng cố năng lực khoan thăm dò chuyên sâu; nâng cao khả năng thực hiện các công trình hạ tầng phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản, kho cảng và công trình quốc phòng được giao. Các lĩnh vực chế biến, tiêu thụ than, vận tải, cơ khí, xây lắp điện và dịch vụ, kinh doanh xăng dầu cần được tổ chức theo hướng liên kết, hỗ trợ lẫn nhau. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật có bản lĩnh, trình độ và khả năng làm chủ máy móc, trang thiết bị hiện đại. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, lực lượng kỹ thuật chuyên sâu và đội ngũ kế cận; kết hợp kinh nghiệm thực tiễn với đổi mới, sáng tạo, tiếp cận công nghệ tiên tiến, sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dự án mới, lĩnh vực mới, đáp ứng chiến lược phát triển của Binh đoàn.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ sản xuất, kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phát huy năng lực thi công, khảo sát, khoan thăm dò, để hoàn thành tốt các công trình quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ đột xuất do Binh đoàn giao.