Công ty xăng dầu 1.000 tỷ của Vingrpup thay Chủ tịch sau một tháng thành lập

Theo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 27/10/2026, Công ty Cổ phần Vin Oil&Gas Global (VOG) vừa cập nhật thông tin về chức danh của bà Nguyễn Mai Hoa (sinh năm 1969), người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cụ thể, trong hồ sơ đăng ký ban đầu, bà Hoa giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, ở lần điều chỉnh mới nhất, chức danh của bà đã được chuyển thành Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Như vậy, người đại diện theo pháp luật của Vin Oil&Gas Global vẫn không thay đổi.

Bà Nguyễn Mai Hoa là nhân sự có thâm niên gắn bó nhiều năm tại Tập đoàn Vingroup. Bà sinh ngày 17/1/1969, tốt nghiệp cử nhân Anh văn tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và từng đảm nhiệm vị trí trợ lý cao cấp về nhân sự cho Chủ tịch Vingroup từ năm 2007.

Trong quá trình công tác, bà Hoa từng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl – đơn vị hoạt động trong mảng du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, đồng thời từng là Tổng Giám đốc VinSmart – công ty sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị điện tử của Vingroup.

Năm 2018, trên cương vị Tổng Giám đốc VinSmart, bà đã đại diện doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác với hãng công nghệ BQ của Tây Ban Nha nhằm phát triển dòng điện thoại thông minh Vsmart.

Ngoài ra, tên của bà Hoa còn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của nhiều đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinAI, VinSpace, VinDynamics và VinCons, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ, robot cho đến xây dựng.

Ảnh minh họa

Đối với Vin Oil&Gas Global, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 25/9/2026 với mã số doanh nghiệp 0111641062, đặt trụ sở tại tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký ghi nhận công ty có 10 lao động tại thời điểm kê khai, thực hiện hạch toán độc lập và áp dụng năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12.

Theo văn bản công bố thông tin số 764/2026/CV-TGĐ-VINGROUP gửi cơ quan quản lý thị trường chứng khoán vào ngày 25/9/2026, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã tham gia góp vốn thành lập Vin Oil&Gas Global với mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, Vingroup nắm giữ 51% vốn điều lệ (tương đương 510 tỷ đồng), qua đó trở thành cổ đông chi phối tại doanh nghiệp, còn danh tính các cổ đông sở hữu 49% vốn còn lại chưa được tiết lộ trong văn bản này.

Lĩnh vực hoạt động chính được Vingroup công bố là đầu tư, kinh doanh xăng, dầu và khí đốt. Sự ra đời của Vin Oil&Gas Global đánh dấu bước đi mới của tập đoàn trong quá trình mở rộng danh mục kinh doanh sang lĩnh vực năng lượng và dầu khí.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy ngành nghề kinh doanh chính của Vin Oil&Gas Global là sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Bên cạnh đó, công ty còn đăng ký nhiều ngành nghề khác như khai thác dầu thô, khai thác khí đốt tự nhiên, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí, sản xuất và phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống, vận tải đường ống và bán buôn nhiên liệu.

Dù phạm vi đăng ký bao phủ nhiều khâu trong chuỗi giá trị dầu khí từ khai thác, chế biến đến vận chuyển và thương mại nhiên liệu, song tính đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa công bố cụ thể về kế hoạch đầu tư, thời điểm triển khai hoạt động kinh doanh hay việc thực hiện các dự án khai thác, chế biến và xây dựng hệ thống phân phối xăng dầu trên thực tế.