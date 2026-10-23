Công ty vonfram của Masan báo lãi kỷ lục trong quý III, gấp 420 lần so với cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý III/2026, CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) ghi nhận 14.556 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 7 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính gấp 4 lần cùng kỳ, đạt hơn 147 tỷ đồng. Trong kỳ, các chi phí đều có xu hướng đi lên (tài chính, bán hàng), chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm.

Kết quả, MSR báo lãi sau thuế hơn 2.147 tỷ đồng, gấp 420 lần so với quý III/2025. Đây là mức lãi kỷ lục tính theo quý của công ty vonfram của Masan, xô đổ mức kỷ lục của quý liền trước (1.666 tỷ đồng).

Theo báo cáo giải trình gửi cơ quan chức năng, MSR cho biết lợi nhuận tăng vọt nhờ giá vonfram ở mức kỷ lục và sản lượng tinh luyện tăng. Bên cạnh đó, công ty cũng tiết giảm được các chi phí hoạt động trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của MSR đạt 25.687 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.350 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2025 lỗ 211 tỷ đồng.

Theo báo cáo bộ phận, doanh thu mảng vonfram trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 23.964 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ, chiếm 93% tổng doanh thu thuần.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Tập đoàn Masan (Mã: MSN) nắm hơn 92% vốn tại MSR.

Chia theo vùng địa lý, doanh thu chủ yếu tại thị trường Châu Á đạt hơn 15.030 tỷ đồng, chiếm 59% tổng doanh thu. Doanh thu tại thị trường Châu Âu đạt 6.440 tỷ đồng, tại thị trường Bắc Mỹ đạt 3.631 tỷ đồng và tại Việt Nam hơn 586 tỷ đồng

Năm nay, MSR đặt mục tiêu doanh thu từ 16.000 - 20.300 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.700 - 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 150-220 lần so với năm ngoái.

Như vậy, chỉ sau ba quý, công ty thực hiện 86% kế hoạch lợi nhuận ở mức cao.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào tháng 4, lãnh đạo MSR dự báo sau làn sóng tỷ phú nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), giới siêu giàu tiếp theo sẽ là những người nắm giữ các vật liệu thiết yếu cho ngành này. Ông nhắc tới vonfram (tungsten), loại vật liệu đóng góp phần lớn trong cơ cấu doanh thu doanh nghiệp.

Nhờ khả năng chịu nhiệt trên 3.400 độ C, độ cứng gần tương đương kim cương và tính dẫn điện tốt, vonfram trở thành vật liệu quan trọng trong ngành bán dẫn, từ kết nối vi mạch đến các hệ thống điện toán, cũng như trong sản xuất đạn dược quốc phòng. Với rất ít vật liệu có thể thay thế tương đương, giá vonfram đã tăng gấp hàng chục lần chỉ trong một năm qua, ghi nhận mức biến động mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo. Ảnh: MSR.

MSR hiện vận hành mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, với vonfram là một trong những sản phẩm chủ lực. Doanh nghiệp còn sản xuất các sản phẩm liên quan tới florit, bismuth và đồng.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Elmet Group (Mỹ) hoàn tất mua 4,99% cổ phần MSR thông qua giao dịch thỏa thuận trên UPCoM, chính thức trở thành cổ đông chiến lược sau hơn 12 năm hai doanh nghiệp có quan hệ thương mại.

Khoản đầu tư cổ phần lần này đi kèm cam kết hợp tác thương mại dài hạn. Sau khi giao dịch hoàn tất, các thỏa thuận gia công chế biến và cung ứng chính thức được triển khai, với sản lượng khoảng 1.250 tấn WO₃ mỗi năm trong hơn 8 năm. Theo mặt bằng giá vonfram hiện hành, tổng doanh thu gộp ước tính MSR có thể thu về trong thời gian hợp tác đạt khoảng 1,5 tỷ USD, qua đó tăng khả năng dự báo doanh thu dài hạn.

Vonfram (tên quốc tế: tungsten, ký hiệu hóa học W) là một kim loại có màu xám bạc, nổi tiếng với khả năng chịu nhiệt cực cao, độ cứng lớn và khối lượng riêng rất cao. Đây là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp hiện đại, từ sản xuất chất bán dẫn, thiết bị điện tử đến công cụ cắt gọt và công nghiệp quốc phòng.