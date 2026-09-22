Công ty Văn hóa Tân Bình (ALT) chốt ngày trả cổ tức với tỷ lệ 10%

CTCP Văn hóa Tân Bình (mã ck: ALT) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 là 30/09. Điều đó tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/09.

Theo đó, ALT dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận về được 1.000 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 21/10.

Với hơn 5,7 triệu cổ phiếu lưu hành, qua đó, ALT dự kiến chi hơn 5,7 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Về cơ cấu cổ đông, CTCP Địa ốc A.C.B hiện là cổ đông lớn nhất của ALT sở hữu hơn 1 triệu cp, tương đương tỷ lệ 17,03%. Nếu đợt chi trả thành công, cổ đông lớn này dự kiến nhận được hơn 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Huy Khôi, con trai của bà Lại Thị Hồng Điệp, Phó Chủ tịch HĐQT, vừa mua vào 100.000 cổ phiếu ALT. Theo công bố, giao dịch được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư cá nhân và cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước giao dịch, ông Khôi không sở hữu cổ phiếu ALT. Sau khi hoàn tất, ông nắm giữ 100.000 cổ phiếu, tương ứng 1,74% vốn của Văn hóa Tân Bình.

Qua tìm hiểu, Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình được thành lập và đăng ký hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1989. Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình hoạt động đa ngành trên các lĩnh vực bao gồm công nghệ thông tin, bao bì nhựa; chế tạo máy; hóa mỹ phẩm; đầu tư tài chính.