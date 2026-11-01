Công ty Trung Quốc tặng nhân viên phím bàn phím làm từ vàng thật

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Jimu News, công ty công nghệ Insta360 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã tặng 20 phím bấm bằng vàng cho các nhân viên nhân Ngày Lập trình viên tại Trung Quốc vào hôm 24/10. Trong đó, một phím cách bằng vàng nặng khoảng 35 gram có trị giá hơn 40.000 nhân dân tệ (tương đương 155 triệu đồng).

Hằng năm, phím cách bằng vàng lớn nhất sẽ được trao tặng cho lập trình viên có đóng góp hàng đầu cho Insta360. Năm nay, công ty còn giới thiệu thêm phím "F5" bằng vàng, tượng trưng cho cải tiến liên tục và đổi mới. Mỗi phím F5 có trị giá gần 10.000 nhân dân tệ (38,7 triệu đồng), và tất cả các phím này đều được chế tác từ vàng có độ tinh khiết khoảng 99,9%.

Trước những biến động của giá vàng, các phím bấm bằng vàng này vô tình trở thành một dạng "sản phẩm đầu tư" trong mắt nhân viên, mặc dù nhiều người vẫn chọn giữ lại làm quà lưu niệm.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Weibo gần đây, CEO Liu Jingkang của Insta360 cho biết một đồng nghiệp trẻ đã đề xuất trao những chiếc phím bằng vàng của năm nay cho trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì cho nhân viên, nhưng ông không đồng tình.

Ông Liu Jingkang cho rằng, dù AI ngày càng có khả năng tạo ra khối lượng mã lập trình lớn thì giá trị mà những cá nhân xuất chúng có thể tạo ra trên thực tế càng lớn hơn. Ông bổ sung rằng khi AI tạo ra ngày càng nhiều mã lập trình, công ty vẫn lựa chọn trao thưởng bằng vàng thật để tôn vinh sức sáng tạo của con người.