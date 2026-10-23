Công ty Trung Quốc phát triển hệ thống AI giúp robot hình người tự cải thiện năng lực

Unitree G1. Ảnh: Getty Images.

Theo nhà sáng lập của Unitree Robotics Wang Xingxing, thay vì phụ thuộc vào quy trình lập trình và gỡ lỗi thủ công, Unitree muốn xây dựng một chu trình phát triển tự động, trong đó AI có thể tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, viết mã, kiểm thử thuật toán trên môi trường mô phỏng, sau đó triển khai thử nghiệm trên robot vật lý.

Ông Wang đánh giá đây là sáng kiến quan trọng nhất của Unitree trong năm nay.

Tuy nhiên, các kỹ sư vẫn tham gia đánh giá kết quả và cung cấp phản hồi cho robot, dù vậy, mục tiêu dài hạn của Unitree là để hệ thống tự vận hành phần lớn quy trình tối ưu hóa thuật toán robot, qua đó tăng tốc độ phát triển và giảm khối lượng công việc của kỹ sư.

“Trước đây, kỹ sư robot phải tự viết mã và gỡ lỗi thủ công, khiến quy trình tương đối kém hiệu quả. Khi các mô hình AI ngày càng được cải thiện, chúng tôi kỳ vọng chúng có thể đảm nhiệm nhiều hơn các khâu lập kế hoạch và lặp lại quá trình thử nghiệm, giảm nhu cầu can thiệp của con người”, ông Wang cho biết, theo South China Morning Post.

Nhà sáng lập của Unitree Robotics Wang Xingxing. Ảnh: SCMP.

Theo nhà sáng lập Unitree, các doanh nghiệp AI hàng đầu đã bắt đầu sử dụng mô hình để tạo mã và thu thập dữ liệu dưới sự giám sát của con người.

Các công ty robot có thể vận dụng cách tiếp cận tương tự, song phải giải quyết thêm những thách thức đặc thù của môi trường vật lý, bao gồm điều kiện vận hành khó dự đoán và sai số cơ khí.

Những tuyên bố của ông Wang được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghệ đang tìm cách chuyển năng lực của các mô hình AI thành khả năng thực thi nhiệm vụ trong thế giới thực.

Trước đó vài ngày, ông dự đoán những tiến bộ của mô hình GPT-6 do OpenAI phát triển có thể thúc đẩy bước đột phá mới trong lĩnh vực robot trong vòng 1-2 năm tới.

Tại hội nghị về AI vật lý do công ty tổ chức mới đây, một video trình diễn cho thấy robot của Unitree sử dụng GPT-6 để lập bản đồ tuyến đường và lên kế hoạch di chuyển mà không cần huấn luyện riêng cho từng nhiệm vụ.

Tuy nhiên, phần trình diễn chưa làm rõ mức độ ổn định của khả năng này khi robot phải hoạt động trong những môi trường mới, chưa từng được tiếp xúc.

Ông Wang cho biết, dù các mô hình AI quy mô lớn có thể đảm nhiệm việc lập kế hoạch và điều hướng cho robot, thách thức lớn nhất vẫn là “đồng bộ hóa đầu vào và đầu ra của mô hình AI với đầu vào và đầu ra của một robot thực”.

Nếu giải quyết được bài toán này, robot hình người có thể bắt đầu thực hiện những công việc như dọn dẹp phòng theo yêu cầu ngay từ năm 2027, ông Wang dự đoán. Tuy nhiên, ông cho rằng năm 2028 là mốc thời gian thực tế hơn.

Lộ trình phát triển đầy tham vọng của Unitree có nhiều điểm tương đồng với những nhận định gần đây của Elon Musk. Hôm thứ Tư, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của Tesla, CEO hãng xe Mỹ cho rằng robot hình người cuối cùng có thể trở thành “sản phẩm lớn nhất trên Trái đất” và có số lượng vượt dân số loài người.

Dù vậy, tỷ phú Elon Musk cũng thừa nhận Tesla vẫn cần khoảng một năm để vượt qua các trở ngại trong quá trình phát triển robot Optimus.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữa trình diễn công nghệ và khả năng vận hành ổn định trong đời sống. Theo Chỉ số AI năm 2026 của Đại học Stanford, robot chỉ hoàn thành thành công 12% nhiệm vụ gia đình trong các đợt đánh giá ở môi trường thực tế.

Kết quả này cho thấy, dù các mô hình AI đang mở rộng khả năng lập kế hoạch và điều khiển robot, việc giúp máy móc thích ứng với những tình huống khó dự đoán trong thế giới thực vẫn là thách thức lớn đối với ngành robot hình người.