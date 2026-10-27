Công ty Trung Quốc muốn 'phủ sóng' xe điện chia sẻ tại Hà Nội

Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Vụ (Trung Quốc) đến trao đổi hợp tác về phát triển xe điện chia sẻ trên địa bàn thành phố, theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc

Du lịch Quảng Vụ là nhà cung cấp dịch vụ giao thông thông minh và xanh tại Trung Quốc, với thế mạnh tập trung vào lĩnh vực cho thuê xe điện dùng chung, điều phối thông minh, vận hành, bảo trì đô thị và quản lý an toàn.

Tại buổi làm việc, ông Trương Anh Phàm, Tổng Giám đốc Du lịch Quảng Vụ cho biết, qua nghiên cứu định hướng phát triển đô thị tại Hà Nội, doanh nghiệp nhận thấy mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh, phát thải thấp carbon của Hà Nội khá phù hợp để đưa xe điện trở thành một trong những phương tiện giao thông, đặc biệt tại nội đô. Do đó, doanh nghiệp mong muốn được hợp tác với Hà Nội, thí điểm xe điện tại thị trường.

Chia sẻ về quy mô và kế hoạch triển khai, đại diện đơn vị cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 80 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 277 tỷ đồng. Phạm vi đầu tư bao gồm việc mua sắm xe điện chia sẻ tiêu chuẩn, hệ thống điều khiển trung tâm và định vị thông minh, thiết bị an toàn, hệ thống trạm sạc/đổi pin tập trung, nhà xưởng bảo trì, nền tảng điều độ thông minh, nội địa hóa kỹ thuật và tất cả các tài sản cố định hỗ trợ cần thiết.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu phát triển khoảng 8.000 xe, chủ yếu là phương tiện công cộng tập trung bao phủ ở 9 phường trung tâm, các khu thương mại, khu dân cư, trạm xe buýt và các nút kết nối đường sắt đô thị. Giai đoạn 2 dự kiến là 12.000 xe, mở rộng sang các khu dân cư xung quanh Vành đai 2 và Vành đai 3 đảm bảo độ phủ sóng hợp lý toàn thành phố.

Bên cạnh việc cam kết tuân thủ về pháp luật cũng như các nguyên tắc đặt ra của Hà Nội, nhà đầu tư Trung Quốc cũng khẳng định sẽ đặt trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, nhằm đảm bảo dữ liệu của người Việt Nam không bị chuyển ra nước ngoài.

Đối tác triển khai dự án cùng với Du lịch Quảng Vụ là Công ty cổ phần năng lượng XCE – thành viên phụ trách năng lượng của Tập đoàn Xuân Cầu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tặng quà lưu niệm ông Trương Anh Phàm, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quảng Vụ.

Chào đón doanh nghiệp tới đầu tư tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đánh giá quan điểm về đẩy mạnh phát triển năng lượng xanh hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ đánh giá cao cam kết của nhà đầu tư về việc khi đặt máy chủ dữ liệu tại Việt Nam, điều này sẽ đảm bảo an toàn về dữ liệu cho khách hàng trong nước khi sử dụng dịch vụ của đơn vị.

Đồng ý chủ trương hợp tác, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối, nghiên cứu vị trí lắp đặt thử nghiệm các vị trí đặt trạm sạc tập trung. Trong đó cần đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình chạy thử nghiệm.