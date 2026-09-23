Công ty Trung Quốc hé lộ mô hình AI khủng

Alibaba tự tin với mô hình Qwen mới. Ảnh: Bloomberg.

Alibaba vừa công bố lộ trình AI mới với mô hình lên tới 10.000 tỷ tham số và chip Zhenwu V900. Công ty gọi đây là chip AI mạnh nhất Trung Quốc hiện nay, đồng thời đặt mục tiêu nâng công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu của Alibaba Cloud lên hơn 20 GW vào năm 2032.

Các kế hoạch được công bố tại hội nghị Apsara thường niên ở Hàng Châu, Trung Quốc. Chủ tịch Alibaba Joe Tsai cho biết tập đoàn muốn đứng đầu toàn bộ chuỗi công nghệ AI. Phạm vi trải dài từ mô hình nền tảng, chip đến hạ tầng đám mây.

“Alibaba đang đầu tư mạnh vào việc xây dựng AI toàn diện, đưa công nghệ từ đột phá sang tạo ra giá trị”, Joe Tsai cho biết.

Trong khi đó, CEO Eddie Wu xác định mô hình AI, chip và đám mây là 3 trụ cột trong chiến lược của Alibaba. Ông cho rằng nhu cầu điện toán sẽ tiếp tục tăng nhanh khi AI được đưa vào nhiều ngành kinh tế.

Alibaba xác nhận Qwen 4 hiện trong quá trình huấn luyện. Những thế hệ tiếp theo gồm Qwen 4.5 và Qwen 5 dự kiến có quy mô 5.000-10.000 tỷ tham số. Các mô hình này hướng tới những tác vụ phức tạp và kéo dài hơn.

Con số trên lớn gấp nhiều lần thế hệ chủ lực hiện tại. Qwen3.8-Max có 2.400 tỷ tham số. Tuy nhiên, số lượng tham số chủ yếu phản ánh quy mô mô hình. Đây không phải thước đo duy nhất quyết định chất lượng hay khả năng của một hệ thống AI.

Alibaba cũng đang thử nghiệm khả năng tự cải thiện của Qwen. Theo công ty, Qwen3.8-Max đã trải qua 33 vòng cải tiến tự động trong một tháng. Quá trình bao gồm thiết kế quy trình, kiểm tra dữ liệu, thử nghiệm và chẩn đoán lỗi.

Ở mảng phần cứng, công ty con T-Head trình làng Zhenwu V900. Alibaba cho biết chip mới có hiệu năng gấp 3 lần Zhenwu M890, sản phẩm được giới thiệu hồi tháng 5.

Zhenwu V900 có bộ nhớ 216 GB và băng thông kết nối giữa các chip đạt 1.200 GB/giây. Bộ xử lý hỗ trợ nhiều định dạng tính toán, gồm FP8 và FP4. Alibaba thiết kế sản phẩm cho cả huấn luyện lẫn suy luận AI.

Một cụm điện toán dựa trên nền tảng mới có thể mở rộng tới 500.000 bộ tăng tốc, theo Alibaba. Zhenwu V900 dự kiến được sản xuất hàng loạt và thương mại hóa trong quý I/2027. Công ty chưa công bố mục tiêu cụ thể về lượng chip xuất xưởng.

T-Head cũng đang mở rộng sang CPU dành riêng cho tác vụ AI. Hai mẫu Yitian 720 và Yitian 730 dự kiến ra mắt trong năm 2027. Yitian 730 sẽ sử dụng kiến trúc CPU do T-Head tự phát triển.

Động thái của Alibaba diễn ra khi các công ty Trung Quốc tăng tốc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn trong nước. Huawei tuần trước cũng giới thiệu Atlas 960 SuperPoD dùng chip Ascend 960. Hệ thống này được thiết kế cho các tác vụ huấn luyện và suy luận mô hình rất lớn.

Dù phần cứng nội địa tiến bộ nhanh, những mô hình AI hàng đầu Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào chip Nvidia. Các nguồn trong ngành cho biết chi phí chuyển đổi sang kiến trúc trong nước còn cao. Hệ sinh thái phần mềm CUDA của Nvidia cũng là một rào cản lớn.