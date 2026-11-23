Hội nghị đánh giá, trong năm 2026, Công ty Trực thăng miền Bắc đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bay quân sự, quốc phòng, bay dịch vụ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và các nhiệm vụ đột xuất; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, khai thác bay, công tác kỹ thuật, hậu cần và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tiếp tục được triển khai theo đúng định hướng; chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, uy tín và thương hiệu của đơn vị được giữ vững.

Thiếu tướng Kiều Đặng Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Kiều Đặng Hùng biểu dương những kết quả Công ty Trực thăng miền Bắc đã đạt được trong năm 2026; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; duy trì nghiêm chế độ trực, đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn bay; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Năm 2027, Đảng ủy Công ty Trực thăng miền Bắc xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng; quản lý, khai thác hiệu quả phương tiện, trang bị kỹ thuật; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động bay.