Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 công bố báo cáo phát triển bền vững

Ngày 28/9, Điện lực Vĩnh Tân 1 tổ chức đồng thời Hội thảo “Quản trị phát thải carbon trong nhiệt điện than: Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế”, Hội nghị Nhà cung cấp 2026 và sự kiện “Ánh Sáng Vĩnh Tân-Thắp Sáng Phồn Vinh- Lễ công bố Báo cáo Phát triển Bền vững & Kết nối Tăng trưởng Xanh”.

Việc công bố Báo cáo Phát triển bền vững năm 2025 được công ty xác định là một dấu mốc trong quá trình tăng cường minh bạch thông tin và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các bên liên quan. Báo cáo tập trung phản ánh những kết quả và nỗ lực của Công ty trên ba trụ cột Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG), từ vận hành nhà máy, quản lý môi trường, người lao động, đóng góp cho cộng đồng đến hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro.

Ông Trần Hồng Bằng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 phát biểu tại hội nghị. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bùi Quốc Hùng: Đây cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp trong ngành điện đang ngày càng quan tâm hơn đến các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Hội thảo “Quản trị phát thải carbon trong nhiệt điện than: Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế” tập trung vào ba nhóm nội dung chính: thực tiễn quản trị phát thải carbon tại nhà máy; kinh nghiệm quốc tế, trong đó có những tiến triển về công nghệ giảm phát thải tại các nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc; và chính sách, thực tiễn, định hướng chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp tại Việt Nam đến năm 2050.

Ông Trần Hồng Bằng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 khẳng định: Một chuỗi cung ứng mạnh không chỉ được tạo nên bởi những hợp đồng được ký kết, mà còn bởi sự tin cậy được xây dựng qua thời gian, những cam kết được thực hiện và giá trị được tạo ra cùng nhau. Đây cũng là những cam kết mạnh mẽ trong hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng xanh và hợp tác liêm chính trong toàn bộ hệ sinh thái cung ứng.