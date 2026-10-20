Công ty TNHH Thương mại Khatoco thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp màn hình Led

Ngày 09/10/2026, Công ty TNHH Thương mại Khatoco có phát hành thư mời chào giá gửi đến các nhà cung cấp về việc tham gia chào giá đầu tư, lắp đặt 01 (một) màn hình Led mới 100%. Thời hạn nhận hồ sơ chào giá đến hết ngày 18/10/2026.

Đến hết ngày 18/10/2026, Công ty TNHH Thương mại Khatoco đã nhận được 04 (bốn) bộ hồ sơ chào giá từ Công ty TNHH Quảng cáo Trường Thiên Phát, Công ty TNHH Thời Đại Việt Nam, Công ty CP Trí Minh và Công ty CP TM-DV Sao Nam An. Xin chân thành cảm ơn Quý nhà cung cấp đã quan tâm và tham gia gửi hồ sơ chào giá.

Vào lúc 08h00 ngày 19/10/2026, Công ty TNHH Thương mại Khatoco đã tiến hành mở hồ sơ chào giá, so sánh, đánh giá các tiêu chí theo yêu cầu của Thông báo để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

Công ty TNHH Thương mại Khatoco trân trọng thông báo đến Quý nhà cung cấp kết quả lựa chọn nhà cung cấp lắp đặt 01 (một) màn hình Led mới 100%, với thông tin cụ thể như sau:

- Nhà cung cấp được chọn: Công ty TNHH Quảng cáo Trường Thiên Phát; Địa chỉ: Lô STH32A.16 - Đường 3A - KĐT Lê Hồng Phong II, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201524642; Điện thoại liên hệ: 0915 218 008 - 0258 3873 132

- Giá chào được chọn: 210.651.840 đồng (Hai trăm mười triệu, sáu trăm năm mươi mốt nghìn, tám trăm bốn mươi đồng chẵn). Giá này đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.

- Thời gian lắp đặt: 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được tạm ứng theo hợp đồng.

- Thời gian bảo hành: 24 (hai mươi bốn) tháng.

Đề nghị Công ty TNHH Quảng cáo Trường Thiên Phát khi nhận được thông báo này liên hệ với Công ty TNHH Thương mại Khatoco để có kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng.