Công ty TNHH Thương mại Khatoco mời chào giá

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.

Công ty TNHH Thương mại Khatoco có nhu cầu đầu tư, lắp đặt 01 (một) màn hình Led mới 100%, treo cố định tại vị trí trung tâm trên trên Phòng họp 2 - Văn phòng Công ty. Thông tin cụ thể như sau:

I/ Yêu cầu về hàng hóa:

II/ Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1. Giá chào: Là giá đã có thuế VAT bao gồm các bộ phận cấu thành như: Màn hình Led, bộ xử lý hình ảnh, khung giá đỡ, công lắp đặt và chi phí bốc xếp, vận chuyển.

2. Thông tin về nhà cung cấp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Bảng chào giá: Phải điền đầy đủ các nội dung theo thông số kỹ thuật chi tiết như trên.

4. Chế độ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.

5. Hiệu lực của chào giá 30 ngày kể từ ngày phát hành.

III/ Yêu cầu về thời gian, cách thức, địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

1. Cách thức nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ chào giá được bỏ vào phong bì dán kín, trên phong bì ghi rõ tiêu đề “Hồ sơ chào giá lắp đặt màn hình Led”.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/10/2006 đến hết ngày 18/10/2026

(Thời gian nhận hồ sơ chào giá được tính theo thời điểm Công ty TNHH Thương mại Khatoco nhận hồ sơ chào giá từ người giao hồ sơ và ghi vào sổ giao nhận công văn của Công ty).

Nơi nhận Hồ sơ: Công ty TNHH Thương mại Khatoco; Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Đắc Khánh - Phòng HCNS, điện thoại: 0777777466

3. Thời gian mở hồ sơ: Hồ sơ sẽ được mở công khai vào lúc 08h00 ngày 19/10/2026 tại Văn phòng Công ty TNHH Thương mại Khatoco.

Rất mong sự tham gia từ Quý nhà cung cấp.