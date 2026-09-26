Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mời báo giá in lịch Xuân Đinh Mùi 2027 (lần 2)

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá cạnh tranh: "Gói mua sắm cung cấp in lịch năm 2027 (lần 02)".

- Phạm vi cung cấp: Thiết kế, in ấn bộ lịch đại và bộ lịch siêu cực đại Xuân Đinh Mùi 2027.

- Chi tiết yêu cầu: Các tiêu chí đặc điểm kỹ thuật, số lượng và yêu cầu hồ sơ tham khảo chi tiết tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.xosokhanhhoa.com.vn.

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp bản cứng báo giá (có niêm phong) bắt buộc kèm theo mẫu vật tư/sản phẩm thực tế.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 03 Pasteur, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại liên hệ: 02583.822.909 (Phòng Tổ chức - Hành chính) hoặc 0943.592.479 (Ông Phùng Trí Thắng).

- Thời hạn nhận báo giá: Trước 16h00 ngày 30/09/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị!

(Công ty không hoàn trả hàng mẫu cho đơn vị không đạt. Đối với đơn vị được lựa chọn, hàng mẫu sẽ làm cơ sở để đối chiếu hàng hóa khi nhận hàng).