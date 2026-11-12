Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình: Thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận thanh tra

Giám đốc Công ty Trần Bình Trọng cho biết, với tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, Ban Giám đốc Công ty đã thẳng thắn nhìn nhận: Chủ tịch, Ban Giám đốc Công ty qua các thời kỳ từ năm 2016 đến 2025; kế toán trưởng, kiểm soát viên, trưởng phòng kỹ thuật, các đội sản xuất và các cá nhân có liên quan qua các thời kỳ chịu trách nhiệm trực tiếp về những tồn tại, sai phạm trong lĩnh vực mình trực tiếp phụ trách về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, sử dụng các nguồn vốn, mua sắm tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản; các quỹ; thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; kế toán, công tác quản lý, sử dụng đất đai và những thiếu sót khác theo các kết luận của Thanh tra tỉnh trong thời gian qua.

Nhiều diện tích đất của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình bị lấn chiếm và có tranh chấp - Ảnh: B.T

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với các các nhân có liên quan. Trong đó, chỉ rõ Ban Giám đốc và đồng chí nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty thời kỳ từ năm 2016-2025 (nay đã nghỉ hưu) chịu trách nhiệm chính, toàn diện về các tồn tại, sai phạm theo kết luận của Thanh tra tỉnh.

Công ty cũng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến trong các kết luận thanh tra để có các giải pháp khắc phục, hoàn thiện các nội quy, quy chế, phương án sử dụng đất và các hồ sơ có liên quan để tăng cường kiểm tra quản lý, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, sử dụng đất rừng sản xuất của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước nhằm không để tái diễn trong thời gian tới. Qua đó, nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, điều hành trong thời gian tiếp theo.

Cụ thể xử lý về kinh tế, thực hiện Quyết định số 420/QĐ-TTr, ngày 13/8/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh, Công ty đã chấp hành và hoàn thành việc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền sai phạm 448,386 triệu đồng. Đã có văn bản gửi Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tân Tiến yêu cầu nộp lại số tiền 20,569 triệu đồng tại công trình sửa chữa nhà Đội sản xuất Minh Hóa do công tác nghiệm thu chưa chặt chẽ, chưa phát hiện sai lệch khối lượng dự toán không đúng đơn giá, dẫn đến nghiệm thu không đúng thực tế.

Đối với công trình cắm mốc ranh giới rừng, đã giao Phòng Kế toán-Thống kê phối hợp với Phòng Kỹ thuật-Quản lý bảo vệ rừng tham mưu Giám đốc Công ty ký lại phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm giá trị tương ứng. Trong đó, hợp đồng tư vấn giám sát giảm 97,689 triệu đồng; hợp đồng thi công giảm 36,046 triệu đồng. Khi công trình cắm mốc hoàn thành đưa vào nghiệm thu thanh toán, tiến hành thu hồi qua việc giảm trừ thanh toán tổng số tiền 133,736 triệu đồng để hoàn trả cho ngân sách nhà nước do lập dự toán sai quy định làm tăng giá trị dự toán công trình.

Giao Phòng Kỹ thuật-Quản lý bảo vệ rừng hoàn thành thủ tục đăng ký lại biến động đất. Thống kê các hộ nhận khoán rừng, làm việc với các hộ hợp tác còn thiếu hoặc hồ sơ chưa đúng mẫu để bổ sung hoàn chỉnh theo đúng quy định. Hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND các xã có liên quan chuyển đổi diện tích đất từ thuê sang giao đất và diện tích đất giao sang thuê theo thực tế. Đối với các hồ sơ chuyển đất về cho địa phương đến nay đang thực hiện dang dở, tiếp tục làm việc với các đơn vị hợp đồng trích đo để hoàn thiện.

Bên cạnh đó, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm và sai sót về hồ sơ giao đất theo mẫu tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ và hợp tác liên doanh liên kết. Hoàn thiện hồ sơ trả đất về cho địa phương và hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, Công ty có văn bản báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương liên quan để hoàn thành việc bàn giao đất không nằm trong phương án giữ lại của Công ty và địa phương trước ngày 31/3/2027.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất trái pháp luật trên địa bàn các xã có liên quan. Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra điểm nóng về bảo vệ rừng.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất rừng sản xuất cho cán bộ, công nhân viên lao động để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao...