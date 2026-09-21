Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang: Chủ động nâng cao năng lực phục vụ sản xuất và dân sinh

Quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống các công trình

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công ích. Công ty được giao quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ các công trình, hệ thống công trình thủy lợi lớn, vừa; bảo đảm nguồn nước tưới, tiêu, kiểm soát lũ phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Hiện Công ty có 222 cán bộ, nhân viên quản lý trên 200 công trình, 9 hồ, cung cấp nước cho 54 xã trên địa bàn tỉnh.

Do hoạt động phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thủy văn và nhu cầu sử dụng nước, Công ty xác định chủ động trong vận hành là yêu cầu trọng tâm. Từ đầu năm 2026, đơn vị thường xuyên theo dõi nguồn nước, hiện trạng công trình và nhu cầu sản xuất để điều chỉnh phương án vận hành phù hợp; đồng thời tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa, nạo vét, bảo dưỡng, kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Công trình cống Tha La và Trà Sư, An Giang

Cùng với nhiệm vụ công ích, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu đạt 33,908 tỷ đồng, bằng 54,48% kế hoạch và tăng 9,40% so với cùng kỳ.

Kết quả góp phần tạo thêm nguồn lực để Công ty thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy hiệu quả nhân lực, kỹ thuật và thiết bị của đơn vị.

Đổi mới quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số

Cùng với bảo đảm vận hành an toàn hệ thống công trình, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang chú trọng đổi mới quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hành tiết kiệm và kiểm soát chi phí, gắn trách nhiệm với hiệu quả công việc.

Đập tràn Trà Sư, An Giang

Chuyển đổi số từng bước được Công ty đưa vào quản lý, vận hành thông qua văn phòng điện tử, chuẩn hóa dữ liệu công trình, cập nhật mực nước hồ chứa phục vụ theo dõi, điều hành. Cán bộ, kỹ thuật viên được tập huấn về kỹ năng số, SCADA, cảm biến, GIS và cơ sở dữ liệu số trong quản lý công trình thủy lợi.

Công ty cũng nghiên cứu mô hình “Tổ hướng dẫn số” tại các xí nghiệp, trạm thủy nông nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận, ứng dụng công nghệ ngay tại nơi làm việc. Qua đó, chuyển đổi số được gắn trực tiếp với hoạt động vận hành, thay vì chỉ tập trung vào quản lý hành chính.

Việc số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ giúp Công ty chủ động theo dõi, phân tích nguồn nước, xây dựng phương án vận hành, nâng cao khả năng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, đồng thời hỗ trợ kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống công trình.

Tập trung nâng cao năng lực phục vụ và hiệu quả hoạt động

Thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang tiếp tục rà soát hiện trạng, mức độ an toàn và năng lực phục vụ của từng công trình để xây dựng kế hoạch duy tu, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp phù hợp. Đồng thời, tăng cường quan trắc, theo dõi, phân tích và dự báo nguồn nước, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập úng, hạn hán, sạt lở và thiếu nước.

Công ty ứng dụng công nghệ và mở rộng địa bàn hoạt động, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của An Giang.

Công ty tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao năng suất lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ theo dõi, phân tích và ra quyết định trong vận hành hệ thống.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ thuật và lực lượng trực tiếp quản lý, vận hành công trình, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác đào tạo, cập nhật kiến thức về quản lý, an toàn công trình và phòng, chống thiên tai tiếp tục được chú trọng.

Cùng với đó, Công ty tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan trong chia sẻ thông tin, xác định nhu cầu sử dụng nước, xây dựng phương án tưới, tiêu phù hợp từng mùa vụ. Qua đó, nâng cao hiệu quả điều tiết, phân phối nguồn nước, hài hòa yêu cầu sản xuất, dân sinh và phòng, chống thiên tai.

Từ đó, Công ty từng bước chuyển sang phương thức quản trị chủ động, an toàn, hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn lực, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích, mở rộng địa bàn hoạt động, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của An Giang.

Văn Thắng

(Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang cung cấp)