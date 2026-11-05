Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận: Chủ động nguồn nước cho mùa khô

Dù nguồn nước tại nhiều hồ chứa còn thấp, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận vẫn bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất, duy trì hiệu quả hoạt động. Công ty đang tập trung điều tiết, tích trữ nguồn nước, chủ động phương án phục vụ vụ đông xuân 2026 - 2027 và mùa khô năm tới.

Bảo đảm nước tưới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Vụ hè thu 2026, trong điều kiện nguồn nước tại các hồ chứa thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã chủ động điều tiết, phân phối nước tưới, bảo đảm tiến độ sản xuất nông nghiệp. Kết thúc vụ, diện tích được cấp nước đạt 100,6% kế hoạch, toàn bộ diện tích lúa hè thu đã thu hoạch.

Hồ chứa nước Tân Giang.

Theo báo cáo của công ty, trong 10 tháng năm 2026, tổng diện tích được cấp nước tưới đạt hơn 64.790ha, bằng 94,09% kế hoạch năm; trong đó, diện tích được hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đạt hơn 63.913ha. Để bảo đảm nguồn nước, công ty xây dựng phương án cấp nước sát lịch thời vụ, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước các hồ chứa, phối hợp với các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Mỹ Sơn, Tân Mỹ điều tiết nước về hạ du. Công tác kiểm tra, bảo trì hệ thống kênh mương, công trình đầu mối cũng được tăng cường nhằm hạn chế thất thoát, nâng cao hiệu quả sử dụng nước.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ công ích, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Trong 10 tháng, doanh thu ước đạt hơn 103,7 tỷ đồng, bằng 81,38% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 6,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng, vượt 17,17% kế hoạch. Đáng chú ý, việc UBND tỉnh ban hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi từ tháng 8-2026 đã tạo cơ sở để công ty thực hiện nghiệm thu, ghi nhận doanh thu theo khối lượng dịch vụ, từng bước nâng cao hiệu quả tài chính, tạo nguồn lực duy trì hoạt động và đầu tư cho công tác quản lý, khai thác công trình.

Tích nước, chủ động cho mùa khô

Theo số liệu cập nhật lúc 6 giờ ngày 2-11, tổng lượng nước tại 24 hồ chứa do công ty quản lý đạt hơn 299,3 triệu m³, tương đương 59,5% dung tích thiết kế. Dù tăng 44,73 triệu m³ so với cuối tháng 9, lượng nước hiện có vẫn thấp hơn dung tích thiết kế hơn 203 triệu m³. Đáng chú ý, một số hồ chứa nước lớn còn ở mức thấp như: Sông Trâu đạt 33,7%, Sông Than 37%, Lanh Ra 35,7% và Sông Biêu 47,1%. Trong khi đó, các hồ Tân Giang, Ma Trai, Suối Lớn và Núi Một đã đạt hoặc vượt dung tích thiết kế.

Thực tế này cho thấy, nguồn nước phân bố không đồng đều giữa các hồ chứa, trong khi khả năng điều tiết, chuyển nước giữa các khu vực còn phụ thuộc vào hệ thống công trình. Vì vậy, dù tổng lượng nước toàn hệ thống tiếp tục tăng, nguy cơ thiếu nước cục bộ vẫn có thể xảy ra khi nhu cầu tưới tăng cao trong vụ đông xuân 2026 - 2027 và các tháng khô hạn tiếp theo. Việc tích trữ, phân phối nước ngay từ thời điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nhu cầu dân sinh tại các địa phương.

Ông Nguyễn Công Xưng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết: “Khó khăn hiện nay không chỉ ở tổng lượng nước tích trữ mà còn ở sự chênh lệch nguồn nước giữa các hồ, trong khi nhu cầu sử dụng tại từng khu vực khác nhau. Công ty thường xuyên cập nhật mực nước, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan để điều tiết phù hợp; vừa bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ, vừa tích trữ nguồn nước hợp lý cho mùa khô. Đối với những khu vực có nguy cơ thiếu nước, công ty chủ động xây dựng phương án cấp nước theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với khả năng nguồn nước thực tế”.

Để nâng cao năng lực điều tiết, công ty tập trung khai thác hiệu quả hệ thống tưới giai đoạn 2 thuộc Dự án hồ chứa nước Kiền Kiền và hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu. Việc phát huy hiệu quả các công trình này góp phần tăng khả năng kết nối, điều phối nguồn nước giữa các khu vực, nhất là những nơi có nguy cơ thiếu nước trong mùa khô. Cùng với đó, công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành hồ chứa nước. Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng và giám sát vận hành hồ Bà Râu đang được hoàn thiện thủ tục đưa vào sử dụng, giúp cập nhật dữ liệu, nâng cao khả năng dự báo và điều hành nguồn nước. Trong quý IV, công ty tập trung trình thẩm định, phê duyệt 14 hồ sơ quy trình vận hành hồ chứa nước, 10 hồ sơ kiểm định an toàn đập; đồng thời đẩy nhanh duy tu, sửa chữa các công trình nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác.

Theo ông Nguyễn Công Xưng, bên cạnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu sử dụng nước, xây dựng phương án cấp nước sát thực tế; trong đó, ưu tiên nước sinh hoạt, chăn nuôi, các ngành kinh tế trọng điểm và diện tích sản xuất theo kế hoạch. Trong bối cảnh nhiều hồ chứa chưa tích đủ nước, việc chủ động tính toán, điều tiết ngay từ cuối mùa mưa không chỉ giúp giảm nguy cơ thiếu nước cục bộ mà còn tạo điều kiện để các địa phương bố trí mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống người dân và duy trì các hoạt động kinh tế tại khu vực phía nam Khánh Hòa trong mùa khô năm 2027.