Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng doanh thu hơn 64 tỷ đồng

Quay số mở thưởng tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng.

Trong đó, xổ số bóc biết kết quả ngay đạt doanh thu 10,898 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Doanh thu các loại hình xổ số nhìn chung tăng từ 9 - 14% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí trả thưởng trong 9 tháng ước 36,556 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước 13,241 tỷ đồng, bằng 83% chỉ tiêu được giao cả năm và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với hoạt động kinh doanh, công tác giám sát xổ số được duy trì thường xuyên. Trong 9 tháng, Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh giám sát 13 buổi quay số mở thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay, với 51 ký hiệu vé mệnh giá 5.000 đồng và 9 ký hiệu vé mệnh giá 2.000 đồng. Các khâu quay số, kiểm tra vé, tổng hợp doanh thu, trả thưởng được giám sát theo quy định.