Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam trao giải hội thi thợ giỏi

Ngày 4-11, Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) phối hợp với Công đoàn cơ sở công ty tổ chức lễ trao giải hội thi thợ giỏi HVS lần thứ 9 năm 2026.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và Công ty HVS trao giải nhất cho 5 công nhân xuất sắc.

Hội thi thợ giỏi HVS năm 2026 có 97 công nhân tham gia tranh tài ở 5 nội dung gồm: Hàn vỏ, lắp ráp vỏ, hàn ống, lắp ráp ống và sơn. Trải qua các vòng thi có 50 thí sinh tranh tài ở vòng chung kết. Ban tổ chức đã chọn ra 15 thí sinh có phần thi xuất sắc.

Trong đó, 5 công nhân đạt giải nhất gồm: Trương Quang Vương, hạng mục hàn vỏ; Đỗ Thành Vinh, hạng mục lắp ráp vỏ; Võ Công Thinh, hạng mục hàn ống; Nguyễn Thúy Tặng, hạng mục lắp ráp ống; Phạm Thanh Quá, hạng mục sơn. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 5 giải nhì và 5 giải ba cho những công nhân xuất sắc.

Phần thưởng cho các công nhân đạt giải nhất gồm: Giấy khen của Sở Nội vụ, cúp kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng và chuyến du lịch nước ngoài 5 ngày 4 đêm. Công nhân đạt giải nhì và ba được thưởng chuyến du lịch trong nước 3 ngày 2 đêm.

Các thí sinh xuất sắc nhận giải.

Hội thi thợ giỏi HVS là một hoạt động thể hiện tinh thần không ngừng nỗ lực nâng cao tay nghề. Qua đó nhằm phát hiện và đào tạo những người thợ kỹ thuật hàng đầu, đồng hành cùng công ty trên hành trình phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành nhà máy đóng tàu hàng đầu thế giới. Hội thi được Công ty và Công đoàn phối hợp tổ chức từ năm 2016 đến nay thu hút gần 700 công nhân tham gia.