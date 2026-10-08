Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam tổ chức lễ đặt tên cho 2 tàu chở dầu 50.000 tấn

Ngày 8-10, Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) tổ chức lễ đặt tên cho 2 tàu chở dầu 50.000 tấn có số hiệu là S576 và S577. Dự lễ có ông Jin Sang Ho - Tổng Giám đốc HVS; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban công ty; lãnh đạo các đơn vị đối tác, khách hàng, chủ tàu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện chủ tàu đã đặt tên cho tàu S576 là Atlantic Aurora và tàu S577 là Atlantic Challenger. Cả 2 chiếc tàu đều có chiều dài 183,06m, rộng 32,2m, cao 19,1m, sử dụng máy chính Hyundai, đăng kiểm KR, được hoàn thành trong 10 tháng.

Tàu Atlantic Aurora sẽ được bàn giao vào ngày 9-10, tàu Atlantic Challenger sẽ được bàn giao vào ngày 22-10-2026.

2 chiếc tàu chở dầu 50.000 tấn.

Mỗi con tàu được hoàn thành là một dấu mốc khẳng định chất lượng, tiến độ và năng lực đóng tàu của HVS; đồng thời là thành quả của tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và nỗ lực không ngừng của toàn thể người lao động trong công ty.