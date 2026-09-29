Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt bị phạt nặng

Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt, địa chỉ 73 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, TP Hồ Chí Minh bị phạt 90 triệu đồng vì có hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép (trừ trường hợp cấp cứu); bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời hạn 2 tháng.

Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt bị phạt 90 triệu đồng.

Ông Đinh Việt Chinh (tại địa chỉ trên) là người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có mặt tại cơ sở trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định.

Do đó, ông Chinh bị phạt 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Bà Vũ Thị Loan và ông Phạm Văn Tịnh, với hành vi không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật, bị phạt 2 triệu đồng/người.

Công ty TNHH Phòng khám Tư nhân Hiệp Lợi bị phạt 88 triệu đồng.

Công ty TNHH Phòng khám Tư nhân Hiệp Lợi (địa chỉ tại Shophouse 0.07, Tầng 1, chung cư cao tầng kết hợp TM-DV, số 262/3 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cũng đã mắc hàng loạt vi phạm gồm: Không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; Không thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép (trừ trường hợp cấp cứu).

Với các hành vi trên, cơ sở này bị xử phạt 88 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 1 tháng.

Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế tư nhân tiếp tục được ngành Y tế TP Hồ Chí Minh siết chặt nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi hợp pháp của người dân cũng như giữ vững kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực y tế.