Công ty TNHH bảo hiểm Tasco - Chi nhánh Đồng Tháp: Thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

Công ty/Đơn vị: CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TASCO - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

Xin trân trọng thông báo về việc làm mất ấn chỉ bảo hiểm trong quá trình quản lý và sử dụng với chi tiết như sau:

1. Tên loại ấn chỉ: Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới - Xe máy

* Ký hiệu ấn chỉ (Serial):

AA00761554/25,AA00761555/25,AA00761551/25,AA00761552/25,AA00761553/25,AA00024340/25,AA00024334/25,AA00023973/25,AA00024335/25,AA00024336/25,AA00024337/25,AA00024338/25,AA00024339/25,AA00023971/25,AA00024333/25,AA00023975/25,AA00023974/25,AA00024346/25,AA00024347/25,AA00024348/25,AA00024349/25,AA00024350/25,AA00023955/25,AA00023972/25,AA00024331/25,AA00024332/25,AA00023952/25,AA00023953/25,AA00023513/25,AA00023512/25,AA00023511/25,AA00023954/25,AA00023514/25,AA00023515/25,AA00023951/25,AA00249188/25,AA00024671/25,AA00024672/25,AA00024673/25,AA00024674/25,AA00024675/25,AA00249190/25,AA00249189/25,AA00249187/25,AA00249186/25,AA00249701/25,AA00249702/25,AA00249703/25,AA00249704/25,AA00249705/25,AA00760958/25,AA00760963/25,AA00760964/25,AA00760969/25,AA00760965/25,AA00760966/25,AA00760975/25,AA00760974/25,AA00760973/25,AA00760972/25,AA00760967/25,AA00760971/25,AA00760968/25,AA00760970/25,AA00024359/25,AA00760551/25,AA00760552/25,AA00760553/25,AA00760554/25,AA00760555/25,AA00760951/25,AA00760952/25,AA00760953/25,AA00760954/25,AA00760955/25,AA00760956/25,AA00760957/25,AA00760959/25,AA00760960/25,AA00760961/25,AA00760962/25,AA00023870/25,AA00023866/25,AA00023867/25,AA00023868/25,AA00023869/25

* Số lượng: 86 liên

* Thời gian phát hiện mất: Ngày 29 tháng 07 năm 2026

* Địa điểm/Hoàn cảnh mất: Thất lạc tại tỉnh Đồng Tháp

2. Tên loại ấn chỉ: Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe

* Ký hiệu ấn chỉ (Serial):

BB0150936/25,BB0355402/25,BB0004195/25,BB0150944/25,BB0150943/25,BB0150942/25,

BB0150945/25,BB0150964/25,BB0150962/25,BB0150965/25,BB0150970/25,BB0151185/25,

BB0151181/25,BB0151182/25,BB0151210/25,BB0151207/25,BB0151184/25,BB0151208/25,

BB0151183/25,BB0151209/25,BB0004065/25,BB0004532/25,BB0004531/25,BB0004064/25,

BB0004063/25,BB0004062/25,BB0004492/25,BB0004491/25,BB0097223/25

* Số lượng: 29 liên

* Thời gian phát hiện mất: Ngày 29 tháng 07 năm 2026

* Địa điểm/Hoàn cảnh mất: Thất lạc tại tỉnh Đồng Tháp

Nay Công ty xin thông báo để Quý khách hàng, các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan được biết: Các số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên chính thức hết giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch hay quyền lợi nào phát sinh từ các ấn chỉ mang số seri đã bị mất nói trên.

Trân trọng thông báo!